Причём для себя они сделали исключение!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 16:39
Причём для себя они сделали исключение!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56
Ага, конечно.
То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 кві, 2019 17:57
В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 кві, 2019 18:13
Естественно, не только на арабском.
Надписи на иврите, английском и арабском.
Порохоботам этого форума рекомендация поднакопить денюх и слетать в Израиль.
Это, конечно, дороже чем Египет или Турция, но за то,м.б., ахинею прекратите тут строчить -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:05
Хм, признаю свою ошибку. Наверное я их автоматом фильтровал вместе с ивритом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: Вів 30 кві, 2019 20:33
ну і хто тому "чєловєку, что не знаєт" лікар? за 28 років не спромігся вивчити? настільки тупий чи не може не вважав за потрібне? так по ващому "дєвочка" чомусь російську знати повинна, а "чєловєк" українську ніби як і ні. при такому підході подібний конфілкт буде на будь-якому рівні - побутовому, державному, хз ще на якому, коли на російську "чєловєка" всі мають реагувати з розумінням, бо він же ж не іншої не знає, а він на чиюсь українську клав свій...
Додано: Вів 30 кві, 2019 22:41
Re: Рада ухвалила
Боже, Фінанс.юа перетворився на ватне кубло - скільки ненависті до мови, до України ... Жах ! Може, модерам банити нафіг особливо упоротих , а ? Ну, це ж неможливо читати. Слівной бачок скабєєва- кісєльов-солов"єб аплодують тутешнім троллям.
Додано: Сер 01 тра, 2019 08:15
Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?
Ще:
На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова Ізраїлю одна - іврит.
Хтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї.
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"поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.
В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 01 тра, 2019 17:58
Вранье, как обычно.
До июля 2018г, т.е. еще меньше года назад арабский был государственным.
Арабский язык лишился статуса государственного языка Израиля. Кнессет принял рано утром в четверг
Арабы составляют примерно 21% от всего населения Израиля. До сих пор арабский язык был равнозначен ивриту, теперь у него будет особый статус.
Хотите сравнивать Украину и Израиль, ну что ж, давайте разберем.
После принятия закона арабские депутаты демонстративно разорвали текст документа и были удалены из зала заседаний. Уходя, они кричали: «Вы приняли закон об апартеиде».
Я что-то не слышал ни от Бойко, ни от Вилкула, что принятие нового закона по языку это апартеид в отношении русских и русско-язычных Украины.
Глава Объединенного арабского списка Айман Одех опубликовал заявление, где говорится, что Израиль «принял закон еврейского превосходства и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта». Еще один депутат от списка Саид аль-Харуми пообещал продолжить борьбу против «расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники».
А такое кто-то из депутатов ВР когда-нибудь заявлял?
А это есть в законе Украины??
Единственным государственным языком становится иврит, а арабский язык получает "особый статус", который позволит использовать его в государственных учреждениях.
Депутаты арабского происхождения назвали закон расистским, а его принятие "смертью демократии". Джамаль Захалка, лидер партии "Балад", публично порвал текст закона с трибуны.
Как известно, арабы составляют пятую часть населения Израиля.
И последнее.
В Израиле школьное образование в арабских школах оплачивает государство. Сравните с венгерскими и румынскими школами в Закарпатье и Буковине которые предлагают финансировать за счет общин.
И это при том, что депутаты -арабы всегда большинством приветствуют теракты своих собратьев из ПА и Газы и осуждают военные операции в Газе и уничтожение арабских террористов.
Разве кто-нибудь из самых ярых русско-язычных депутатов ВР так себя ведет?
Так где тогда находится расистская страна?
Ну и зачем в очередной раз приводить рассуждения русских неудачников?
Ясно, что для того чтобы сделать карьеру в любой стране необходимо знание языка.
Вот только даже при идеальном знании языка без акцента никогда эмигрант в первом поколении не будет своим в европе - это жена норвежца врет.
Ее дети будут, она никогда.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13
О, хорошая тема. 9 страниц форума уже.
Я заметил, много обсуждения еще на темах "Пакт Риббентропа-Молотова", "Юбилей Сталина", "Украина -- не Россия" ну и все такое
Либертарианец
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