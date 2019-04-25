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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 16:39

  RomanTik написав:з.ы. депутаты в очередной раз кинули лопату г..вна на вентилятор

Причём для себя они сделали исключение!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:56

  ЛАД написав:И ещё. У нас сегодня реально двуязычная страна. В смысле, что подавляющее большинство уже достаточно свободно владеет 2 языками.


Ага, конечно.

То-то в 2014-м некоторые стонали, что не знают украинского и их корежит его использовать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 17:57

  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 18:13

  Sommer написав:
  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.


Естественно, не только на арабском.
Надписи на иврите, английском и арабском.
Порохоботам этого форума рекомендация поднакопить денюх и слетать в Израиль.
Это, конечно, дороже чем Египет или Турция, но за то,м.б., ахинею прекратите тут строчить - https://www.forumdaily.com/v-ierusalime ... stvo-ssha/
https://www.google.com/search?q=%D0%B4% ... 20&bih=971
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:05

  shapo написав:
  Sommer написав:
  shapo написав:Бред сивой кобылы.
В Израиле арабский язык при 20% арабского населения имеет особый статус - в стране арабские школы существующие за госсчет, надписи на всех дорогах, в паспорте и даже на деньгах - на арабском и частично на английском.


В Израиле надписи на всех дорогах на арабском? Воистину бред сивой кобылы.


Естественно, не только на арабском.
Надписи на иврите, английском и арабском.


Хм, признаю свою ошибку. Наверное я их автоматом фильтровал вместе с ивритом.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:33

  ЛАД написав:Кстати, уже столкнулся с "применением закона". :)
Звонил вчера в поддержку покупки ж/д билетов через интернет.
Отвечают по-украински. Раньше слышали ответ по-русски, переходили тоже. Сейчас нет, продолжали на украинском. Ну ладно, мне не в облом, перешёл тоже на украинский. А если человек действительно не знает?
Что девочка в поддержке не говорит по-русски, простите, не верю.


ну і хто тому "чєловєку, что не знаєт" лікар? за 28 років не спромігся вивчити? настільки тупий чи не може не вважав за потрібне? так по ващому "дєвочка" чомусь російську знати повинна, а "чєловєк" українську ніби як і ні. при такому підході подібний конфілкт буде на будь-якому рівні - побутовому, державному, хз ще на якому, коли на російську "чєловєка" всі мають реагувати з розумінням, бо він же ж не іншої не знає, а він на чиюсь українську клав свій...
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 22:41

Re: Рада ухвалила

Боже, Фінанс.юа перетворився на ватне кубло - скільки ненависті до мови, до України ... Жах ! Може, модерам банити нафіг особливо упоротих , а ? Ну, це ж неможливо читати. Слівной бачок скабєєва- кісєльов-солов"єб аплодують тутешнім троллям.
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:15

  shapo написав:
  Frant написав:Особливий статус & то не статус державної мови!
Араби є чорновою роб. силою Ізраїлю.
На будівництвах, в сільському господарстві - працюють винятково араби, філіппінці і китайці.
Коли до на поїдуть громадяни РФ - працювати на будівництвах і в с/г, тоді й ми приймемо якийсь статус для московітської мови.


Очередной бред от "знатока" Израиля.
Арабский язык - официальный язык Израиля.
Арабы работают врачами, адвокатами, занимаются бизнесом.
В Кнессете блок из арабских партий.
Друзы, бедуины, арабы-христиане служат в ЦАХАЛ (по желанию) достигая высоких званий и должностей.
На стройках , причем не только на инженерных должностях ,работают евреи и украинцы с молдаванами работающими как легально ,так и нелегально.
Кибуцы занимающиеся сельским хозяйством состоят из евреев.

Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?

Ще:
На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова Ізраїлю одна - іврит.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Израиль

Хтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї.

__________


"поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.

В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."

https://uainfo.org/blognews/1556656690- ... obno-.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 17:58

  Frant написав:Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?
Ще:
На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова Ізраїлю одна - іврит.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Израиль
Хтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї.


Вранье, как обычно.
До июля 2018г, т.е. еще меньше года назад арабский был государственным.

https://www.kommersant.ru/doc/3689935

Арабский язык лишился статуса государственного языка Израиля. Кнессет принял рано утром в четверг

Арабы составляют примерно 21% от всего населения Израиля. До сих пор арабский язык был равнозначен ивриту, теперь у него будет особый статус.


Хотите сравнивать Украину и Израиль, ну что ж, давайте разберем.


После принятия закона арабские депутаты демонстративно разорвали текст документа и были удалены из зала заседаний. Уходя, они кричали: «Вы приняли закон об апартеиде».


Я что-то не слышал ни от Бойко, ни от Вилкула, что принятие нового закона по языку это апартеид в отношении русских и русско-язычных Украины.


Глава Объединенного арабского списка Айман Одех опубликовал заявление, где говорится, что Израиль «принял закон еврейского превосходства и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта». Еще один депутат от списка Саид аль-Харуми пообещал продолжить борьбу против «расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники».


А такое кто-то из депутатов ВР когда-нибудь заявлял?
А это есть в законе Украины??

https://ukranews.com/news/574457-yzrayl ... ogo-yazyka

Единственным государственным языком становится иврит, а арабский язык получает "особый статус", который позволит использовать его в государственных учреждениях.
Депутаты арабского происхождения назвали закон расистским, а его принятие "смертью демократии". Джамаль Захалка, лидер партии "Балад", публично порвал текст закона с трибуны.
Как известно, арабы составляют пятую часть населения Израиля.

И последнее.
В Израиле школьное образование в арабских школах оплачивает государство. Сравните с венгерскими и румынскими школами в Закарпатье и Буковине которые предлагают финансировать за счет общин.
И это при том, что депутаты -арабы всегда большинством приветствуют теракты своих собратьев из ПА и Газы и осуждают военные операции в Газе и уничтожение арабских террористов.
Разве кто-нибудь из самых ярых русско-язычных депутатов ВР так себя ведет?
Так где тогда находится расистская страна?


  Frant написав:"поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.
В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."
https://uainfo.org/blognews/1556656690- ... obno-.html


Ну и зачем в очередной раз приводить рассуждения русских неудачников?
Ясно, что для того чтобы сделать карьеру в любой стране необходимо знание языка.
Вот только даже при идеальном знании языка без акцента никогда эмигрант в первом поколении не будет своим в европе - это жена норвежца врет.
Ее дети будут, она никогда.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 18:13

О, хорошая тема. 9 страниц форума уже.

Я заметил, много обсуждения еще на темах "Пакт Риббентропа-Молотова", "Юбилей Сталина", "Украина -- не Россия" ну и все такое :)
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