Додано: Сер 01 тра, 2019 17:58

Frant написав: Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?

Ще:

На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова Ізраїлю одна - іврит.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/ Израиль

Хтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї. Пан Шапо має вчену ступінь і не може зрозуміти різницю між державною і офіційною мовою?Ще:На сайті Вікіпедії вказано, що офіційна мова Ізраїлю одна - іврит.ИзраильХтось обманює читачів - чи то пан Шапо, чи то російськомовний сайт "вєлікой" расеї.

Frant написав: "поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.

В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."

https://uainfo.org/blognews/1556656690- ... obno-.html "поймите, что каждый раз, произнося "я не говорю по..." (тут вставьте название государственного языка страны), вы мгновенно ставите себя в положение туриста. Но если вы явно не турист (к примеру, вы работаете в стране или пришли на прием с местным айди номером), то возникает вопрос – почему ты живешь в стране и не знаешь ее языка хотя бы чуть-чуть? Варианта два: ты де*** или тебе насрать на страну.В любом из этих двух вариантов ваш образ становится незавидным. Даже если вам этого открыто не скажут."

Вранье, как обычно.До июля 2018г, т.е. еще меньше года назад арабский был государственным.Арабы составляют примерно 21% от всего населения Израиля. До сих пор арабский язык был равнозначен ивриту, теперь у него будет особый статус.Хотите сравнивать Украину и Израиль, ну что ж, давайте разберем.После принятия закона арабские депутаты демонстративно разорвали текст документа и были удалены из зала заседаний. Уходя, они кричали: «Вы приняли закон об апартеиде».Я что-то не слышал ни от Бойко, ни от Вилкула, что принятие нового закона по языку это апартеид в отношении русских и русско-язычных Украины.Глава Объединенного арабского списка Айман Одех опубликовал заявление, где говорится, что Израиль «принял закон еврейского превосходства и сказал нам, что мы всегда будем гражданами второго сорта». Еще один депутат от списка Саид аль-Харуми пообещал продолжить борьбу против «расистских законов, которые штампуют Нетаньяху и его подельники».А такое кто-то из депутатов ВР когда-нибудь заявлял?А это есть в законе Украины??Единственным государственным языком становится иврит, а арабский язык получает "особый статус", который позволит использовать его в государственных учреждениях.Депутаты арабского происхождения назвали закон расистским, а его принятие "смертью демократии". Джамаль Захалка, лидер партии "Балад", публично порвал текст закона с трибуны.Как известно, арабы составляют пятую часть населения Израиля.И последнее.В Израиле школьное образование в арабских школах оплачивает государство. Сравните с венгерскими и румынскими школами в Закарпатье и Буковине которые предлагают финансировать за счет общин.И это при том, что депутаты -арабы всегда большинством приветствуют теракты своих собратьев из ПА и Газы и осуждают военные операции в Газе и уничтожение арабских террористов.Разве кто-нибудь из самых ярых русско-язычных депутатов ВР так себя ведет?Так где тогда находится расистская страна?Ну и зачем в очередной раз приводить рассуждения русских неудачников?Ясно, что для того чтобы сделать карьеру в любой стране необходимо знание языка.Вот только даже при идеальном знании языка без акцента никогда эмигрант в первом поколении не будет своим в европе - это жена норвежца врет.Ее дети будут, она никогда.