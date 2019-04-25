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Рада ухвалила "мовний закон"
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Додано: Сер 01 тра, 2019 22:20
Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.
А що там з расистськими країнами і з апартеїдом?
Бідолашному не дають розмовляти по російські??
Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 02 тра, 2019 05:22
freeze написав:
В статье 10 Конституции говорится в том числе о свободном использовании в Украине языка национальных меньшинств.
SMOKE написав:
Закон очень верный.
Поэтому не возможность вещать в эфире СМИ на языке национальных меньшинств является явным нарушением Конституции Украины. Фактический законодательный запрет на получение образования на языке национальных меньшинств тоже явное нарушение Конституции.
Закон явно будет отменен Конституционным судом.
Если хотеть сделать так как сделали, надо для начала изменить эту статью Конституции, а потом принимать Закон. Тогда было бы юридически правильно.
Вообще то даже не так:Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом
Фактический второй (а реально первый по количеству его носителей в Украине), после украинского, повсеместно используемый в стране язык. Это русский, свободное и повсеместное его использование гарантируется
ст. 10 Конституции.
И пока она не изменена - принятый (но не подписанный пока еще) мовный закон 100% антиконституционный.
Ну так вот как то
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Додано: Чет 02 тра, 2019 05:38
Во время 2 мировой (известной в ссср как ВОВ) учили во всех школах язык врага - немецкий. А у нас сложилась вообще плюсовая шикарная ситуация: вся страна владеет русским, языком противника - свободно, а у противника - украинским почти нет
Везде надо видеть свои плюсы, а не в пещеру себя загонять.
Нужно больше стимулировать изучение английского детьми до 18 лет, чем принудительно сужать использование в стране любого
языка, кроме украинского, тем более для людей среднего и пожилого возраста. Того что уже есть у человека не отнимешь, а негатив вызвать можно легко и быстро.
И просто один вопрос: с таким законом КАК собрались Крым и оккупированную часть Донбаса возвращать?
Ведь еще 4-5 лет и там вырастет уже целое поколение, которое не изучало украинский язык в принципе и более того, воспитанно соответственно и с промытыми мозгами в сторону рф. А?
Востаннє редагувалось EKO
в Чет 02 тра, 2019 05:49, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 05:42
Frant написав:
Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.
Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.
А вот если вы так и не поняли, что в отличие от русского языка в Украине арабский язык даже последний год когда перестал быть государственным, имеет "особый" статус,то никакой доктор вам уже не поможет.
Надписи на дорогах, в заграничном паспорте и на новых шекелях сделаны на арабском.
Нет никаких квот на использование арабского языка на радио, ТВ,концертах.
В Лоде, Акко, Рамле муэдзины по 4 раза на день через громкоговоритель призывают арабов к молитве, в то время как в Украине ВР лезет в церковные дела.
Школы где учатся арабы продолжают финансироваться государством.
Frant написав:
А що там з расистськими країнами і з апартеїдом?
Бідолашному не дають розмовляти по російські??
Мне, как и многим жителям Украины, не нравится что мне, не эмигранту, рассказывают на каком языке говорить, что слушать и смотреть.
Мне непонятно на каком основании в Киеве переименовываются на проспекты Бандеры и Шухевича хотя ни один из них ни разу не были в Киеве, а второй вообще был нацистским офицером.
Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
Frant написав:
Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?
Господин Франт как и прочие порохоботы этого форума до сих пор не понял и продолжает по инерции советовать всем, кто не согласен с предыдущей уб-людочной политикой их кумира по разделению страны, собрать чемоданы и покинуть ее.
Ребята, вам совсем недавно на выборах показали, что это вам нужно собирать чемоданы и ехать в единственную область где выграл выборы ваш ненаглядный - в Львовскую область.
Тем более что все "патриоты" этого региона скоро совсем переселяться в соседние страны и их нужно будет заместить.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 02 тра, 2019 06:34
shapo написав: Frant написав:
Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.
Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.
А вот если вы так и не поняли, что в отличие от русского языка в Украине арабский язык даже последний год когда перестал быть государственным, имеет "особый" статус,то никакой доктор вам уже не поможет.
Надписи на дорогах, в заграничном паспорте и на новых шекелях сделаны на арабском.
Нет никаких квот на использование арабского языка на радио, ТВ,концертах.
В Лоде, Акко, Рамле муэдзины по 4 раза на день через громкоговоритель призывают арабов к молитве, в то время как в Украине ВР лезет в церковные дела.
Школы где учатся арабы продолжают финансироваться государством.
Frant написав:
А що там з расистськими країнами і з апартеїдом?
Бідолашному не дають розмовляти по російські??
Мне, как и многим жителям Украины, не нравится что мне, не эмигранту, рассказывают на каком языке говорить, что слушать и смотреть.
Мне непонятно на каком основании в Киеве переименовываются на проспекты Бандеры и Шухевича хотя ни один из них ни разу не были в Киеве, а второй вообще был нацистским офицером.
Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.
Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
Frant написав:
Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?
Господин Франт как и прочие порохоботы этого форума до сих пор не понял и продолжает по инерции советовать всем, кто не согласен с предыдущей уб-людочной политикой их кумира по разделению страны, собрать чемоданы и покинуть ее.
Ребята, вам совсем недавно на выборах показали, что это вам нужно собирать чемоданы и ехать в единственную область где выграл выборы ваш ненаглядный - в Львовскую область.
Тем более что все "патриоты" этого региона скоро совсем переселяться в соседние страны и их нужно будет заместить.
Поживемо - побачимо!
Думаю, що ватанам, які ненавидять Україну і все українське,Які хочуть добре жити і нічого при цьому не робити - нічого не світить в жодній країні.
Хоч в Україні, хоч в Ізраїлі, хоч в Америці. Там вистачає своїх маргиналів, до речі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Чет 02 тра, 2019 06:49
Frant написав:
Думаю, що ватанам, які ненавидять Україну і все українське,Які хочуть добре жити і нічого при цьому не робити - нічого не світить в жодній країні.
Серьёзно?
А кто же меня содержал все годы, неужели Порошенко или Франт?
Я и сейчас на третьем году получения пенсии продолжаю работать т. к на украинскую пенсию можно только ноги протянуть
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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