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В статье 10 Конституции говорится в том числе о свободном использовании в Украине языка национальных меньшинств. Поэтому не возможность вещать в эфире СМИ на языке национальных меньшинств является явным нарушением Конституции Украины. Фактический законодательный запрет на получение образования на языке национальных меньшинств тоже явное нарушение Конституции.
Закон явно будет отменен Конституционным судом.
Если хотеть сделать так как сделали, надо для начала изменить эту статью Конституции, а потом принимать Закон. Тогда было бы юридически правильно.
Вообще то даже не так: Державною мовою в Україні є українська мова.
{ Офіційне тлумачення частини першої статті 10 див. в Рішенні Конституційного Суду N 10-рп/99 від 14.12.99 }
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом
Фактический второй (а реально первый по количеству его носителей в Украине), после украинского, повсеместно используемый в стране язык. Это русский, свободное и повсеместное его использование гарантируется ст. 10 Конституции. И пока она не изменена - принятый (но не подписанный пока еще) мовный закон 100% антиконституционный.
Во время 2 мировой (известной в ссср как ВОВ) учили во всех школах язык врага - немецкий. А у нас сложилась вообще плюсовая шикарная ситуация: вся страна владеет русским, языком противника - свободно, а у противника - украинским почти нет Везде надо видеть свои плюсы, а не в пещеру себя загонять. Нужно больше стимулировать изучение английского детьми до 18 лет, чем принудительно сужать использование в стране любого языка, кроме украинского, тем более для людей среднего и пожилого возраста. Того что уже есть у человека не отнимешь, а негатив вызвать можно легко и быстро.
И просто один вопрос: с таким законом КАК собрались Крым и оккупированную часть Донбаса возвращать? Ведь еще 4-5 лет и там вырастет уже целое поколение, которое не изучало украинский язык в принципе и более того, воспитанно соответственно и с промытыми мозгами в сторону рф. А?
Востаннє редагувалось EKO в Чет 02 тра, 2019 05:49, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.
Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю. А вот если вы так и не поняли, что в отличие от русского языка в Украине арабский язык даже последний год когда перестал быть государственным, имеет "особый" статус,то никакой доктор вам уже не поможет. Надписи на дорогах, в заграничном паспорте и на новых шекелях сделаны на арабском. Нет никаких квот на использование арабского языка на радио, ТВ,концертах. В Лоде, Акко, Рамле муэдзины по 4 раза на день через громкоговоритель призывают арабов к молитве, в то время как в Украине ВР лезет в церковные дела. Школы где учатся арабы продолжают финансироваться государством.
Frant написав:А що там з расистськими країнами і з апартеїдом? Бідолашному не дають розмовляти по російські??
Мне, как и многим жителям Украины, не нравится что мне, не эмигранту, рассказывают на каком языке говорить, что слушать и смотреть. Мне непонятно на каком основании в Киеве переименовываются на проспекты Бандеры и Шухевича хотя ни один из них ни разу не были в Киеве, а второй вообще был нацистским офицером. Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском. Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
Frant написав:Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?
Господин Франт как и прочие порохоботы этого форума до сих пор не понял и продолжает по инерции советовать всем, кто не согласен с предыдущей уб-людочной политикой их кумира по разделению страны, собрать чемоданы и покинуть ее. Ребята, вам совсем недавно на выборах показали, что это вам нужно собирать чемоданы и ехать в единственную область где выграл выборы ваш ненаглядный - в Львовскую область. Тем более что все "патриоты" этого региона скоро совсем переселяться в соседние страны и их нужно будет заместить.
Frant написав:Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.
Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю. А вот если вы так и не поняли, что в отличие от русского языка в Украине арабский язык даже последний год когда перестал быть государственным, имеет "особый" статус,то никакой доктор вам уже не поможет. Надписи на дорогах, в заграничном паспорте и на новых шекелях сделаны на арабском. Нет никаких квот на использование арабского языка на радио, ТВ,концертах. В Лоде, Акко, Рамле муэдзины по 4 раза на день через громкоговоритель призывают арабов к молитве, в то время как в Украине ВР лезет в церковные дела. Школы где учатся арабы продолжают финансироваться государством.
Frant написав:А що там з расистськими країнами і з апартеїдом? Бідолашному не дають розмовляти по російські??
Мне, как и многим жителям Украины, не нравится что мне, не эмигранту, рассказывают на каком языке говорить, что слушать и смотреть. Мне непонятно на каком основании в Киеве переименовываются на проспекты Бандеры и Шухевича хотя ни один из них ни разу не были в Киеве, а второй вообще был нацистским офицером. Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском. Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?
Frant написав:Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?
Господин Франт как и прочие порохоботы этого форума до сих пор не понял и продолжает по инерции советовать всем, кто не согласен с предыдущей уб-людочной политикой их кумира по разделению страны, собрать чемоданы и покинуть ее. Ребята, вам совсем недавно на выборах показали, что это вам нужно собирать чемоданы и ехать в единственную область где выграл выборы ваш ненаглядный - в Львовскую область. Тем более что все "патриоты" этого региона скоро совсем переселяться в соседние страны и их нужно будет заместить.
Поживемо - побачимо!
Думаю, що ватанам, які ненавидять Україну і все українське,Які хочуть добре жити і нічого при цьому не робити - нічого не світить в жодній країні.
Хоч в Україні, хоч в Ізраїлі, хоч в Америці. Там вистачає своїх маргиналів, до речі.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
maxprofit написав:Боже, Фінанс.юа перетворився на ватне кубло - скільки ненависті до мови, до України ... Жах ! Може, модерам банити нафіг особливо упоротих , а ? Ну, це ж неможливо читати. Слівной бачок скабєєва- кісєльов-солов"єб аплодують тутешнім троллям.
Зараз вже більш-менш норм. Років 5 тому тут взагалі української мови не було.
Проблема російської мови в тому, що вона є загрозою незалежності! Насправді немає проблеми російської мови, а є проблема імперської поведінки нашого сусіда. Закон звичайно потрібен. Можливо дещо передчасний. Якби вибрали не Зе, а більш про-українського президента, можна було б не форсувати його прийняття. Проти Зе нічого не маю, просто він з Кривого Рогу, де все тотально російське. Ну і наостанок, хочу сказати що українізація проходить досить успішно. Частина першокласників, які навчаються українською вже склала 92%, що для мене є ключовим показником. Тому хай собаки собі гавкають, караван йде далі.
Волгарь написав:Если страна, пусть и через принуждение заговорит по- украински/будет читать украинские книги/смотреть украинские фильмы
"Заговорит" я опущу - а вот насчет книг и фильмов - чтоб их читать нужно еще чтоб они были, и представляли какой-то интерес кроме языка автора. Вопрос "а что собственно читать и смотреть?" в законе как-то забыли...
warlamp написав: В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок