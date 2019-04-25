Додано: Чет 02 тра, 2019 05:42

Frant написав: Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит. Нарешті до пана Шапо дійшло, що в Ізраїлі лише одна державна мова - іврит.

Frant написав: А що там з расистськими країнами і з апартеїдом?

Бідолашному не дають розмовляти по російські?? А що там з расистськими країнами і з апартеїдом?Бідолашному не дають розмовляти по російські??

Frant написав: Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову? Може, пан Шапо бажає поїхати в ОрдлО, і з вибитими зубами чекати в підвалі, доки родичі не викуплять його? Тоді поговоримо про беззаконня, руський мір і російську мову?

Мне ,в отличие от вас, доходить до того, что есть в Израиле, не нужно, т.к. я там часто бываю.А вот если вы так и не поняли, что в отличие от русского языка в Украине арабский язык даже последний год когда перестал быть государственным, имеет "особый" статус,то никакой доктор вам уже не поможет.Надписи на дорогах, в заграничном паспорте и на новых шекелях сделаны на арабском.Нет никаких квот на использование арабского языка на радио, ТВ,концертах.В Лоде, Акко, Рамле муэдзины по 4 раза на день через громкоговоритель призывают арабов к молитве, в то время как в Украине ВР лезет в церковные дела.Школы где учатся арабы продолжают финансироваться государством.Мне, как и многим жителям Украины, не нравится что мне, не эмигранту, рассказывают на каком языке говорить, что слушать и смотреть.Мне непонятно на каком основании в Киеве переименовываются на проспекты Бандеры и Шухевича хотя ни один из них ни разу не были в Киеве, а второй вообще был нацистским офицером.Мне непонятно почему объявления и надписи в метро Киева сделаны на украинском и английском.Английский в Украине какой имеет статус, государственный, официальный, язык меньшинств?Господин Франт как и прочие порохоботы этого форума до сих пор не понял и продолжает по инерции советовать всем, кто не согласен с предыдущей уб-людочной политикой их кумира по разделению страны, собрать чемоданы и покинуть ее.Ребята, вам совсем недавно на выборах показали, что это вам нужно собирать чемоданы и ехать в единственную область где выграл выборы ваш ненаглядный - в Львовскую область.Тем более что все "патриоты" этого региона скоро совсем переселяться в соседние страны и их нужно будет заместить.