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warlamp написав: В цивилизованном мире принято владеть несколькими языками. Работникам сферы обслуживания даже доплачивают за каждый иностранный язык, это повышает продажи. Хорошо, когда украинца обслужат на украинском, немца - на немецком, англичанина - на английском, а русскоязычного - на русском. И лишь у нас за это собираются штрафовать.
А можно поконкретнее? Нигде в Европе мне не отвечали на русском или украинском. Или национальный, или английский. Иногда даже английского нет. Венгры, например, не парятся. Многие в сфере продаж и обслуживания говорят только на венгерском. Так что не нужно сказок
- Побутує думка, що чим більший прошарок російськомовного населення в регіоні, тим більша ймовірність там сепаратистських настроїв. Ви її поділяєте? Чи потрібно українізувати Донбас і як це можна зробити?
- Донбас вже українізується. Цей процес починається зі шкіл. Ті хлопчики та дівчатка, які нині вчать алгебру українською, які фанатіють від Океану Ельзи, які віддають честь, коли повз них проходить наша військова колона – за ними майбутнє. Але це, звісно, довготривалий процес. І хай вони розмовляють російською – це не принципове питання. В Україні багато регіонів, де люди користуються здебільшого російською. Запоріжжя, Одеса, Дніпро – але там не підтримали ідеї сепаратистів. Більше половини військових в українських окопах розмовляють російською, при потребі переходячи на українську. Наші люди – двомовні. І це чудово. Хай наші діти будуть тримовними, користуючись ще й англійською у повсякденному житті.
Frant Увязывать язык с государством в выборочный временной промежуток, выборочными за одним критерием конкретными лицами -- это манипуляция. Немецкий же с Гитлером и фашистской Германией ведь не увязывают.
Можно взять только позитивные, можно только негативные. Например, можно взять Ельцина, по сути давшему Украине независимость (берите сколько хотите); можно взять Толстого, Лермонтова. Кстати, коллега Мортимер постоянно подчеркивал, что независимость нам досталась нахаляву (т.е. благодаря Ельцину, россиянам) на тот момент. И не пришлось бороться за неё так, как выбаривали себе многие другие народы в истории.
Прикол в том, что Вы поступаете точно также, как рашкованы-киселевцы-т.д.