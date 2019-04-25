Додано: П'ят 03 тра, 2019 09:54

Frant

Увязывать язык с государством в выборочный временной промежуток, выборочными за одним критерием конкретными лицами -- это манипуляция.

Немецкий же с Гитлером и фашистской Германией ведь не увязывают.



Можно взять только позитивные, можно только негативные.

Например, можно взять Ельцина, по сути давшему Украине независимость (берите сколько хотите); можно взять Толстого, Лермонтова.

Кстати, коллега Мортимер постоянно подчеркивал, что независимость нам досталась нахаляву (т.е. благодаря Ельцину, россиянам) на тот момент. И не пришлось бороться за неё так, как выбаривали себе многие другие народы в истории.



Прикол в том, что Вы поступаете точно также, как рашкованы-киселевцы-т.д.