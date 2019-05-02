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andrijk777 написав:Типова риторика кремлебота. А коли Росія 300 років знищували українську культуру і мову, вони чомусь за "клієнтів" не думали. Причому використовували репресивні методи(вбивства, тюрми, залякування). Тому кнопка "ua" повинна бути в примусовому порядку. Не хоч - "чемодан-вокзал-Росія".
То ми будемо рівнятися на "репресивні методи"? І питання не за кнопку UA - а за фактичну заборону російської мови в Україні. Так, можна проводити політику "чемодан-вокзал" - скільки вже по світу емігрувало - що, краще Україні від цього?
Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua
Нормальные страны делают все чтоб человеку было комфортно - а ненормальные принимают законы в стиле КНДР - результат - ВВП Турции и КНДР сравнивайте сами
katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua
Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua
Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?
Да, название не перевели - только озвучку. Ну и сам интерфейс русский в бортовой развлекательной системе тоже есть - что по мне еще больше работы чем фильмы - т.к. тут уже готовое не найдешь - нужно вкладывать деньги в адаптацию своей программы под пользователя. И почему то турки это делают - видимо понимают что родной язык клиенту ближе государственного...
katso лол. сделать русский интерфейс это сложно? вы с какой планеты? да сейчас все проги изначально пишутся что бы можно было за три сека добавить плагин с языком новым. главное что бы было желание перевести названия меню с английского на новый язык. а по поводу кому какой язык ближе так им вообще насрать. они меряют количеством пипла который прогу юзает. видать рашастановцев больше катается от и все.
ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты. Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.
смотрю пост вышел в рейтинг по лучшим ответам. а кроме общих фраз "ховайся хто куди може бандера ыде" по пунктам разложить кого, где и как ущемили новым законом? с отсылкой к статьям и их анализ.