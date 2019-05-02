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Рада ухвалила "мовний закон"

Рада ухвалила "мовний закон"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 11:10

  andrijk777 написав:Типова риторика кремлебота.
А коли Росія 300 років знищували українську культуру і мову, вони чомусь за "клієнтів" не думали. Причому використовували репресивні методи(вбивства, тюрми, залякування).
Тому кнопка "ua" повинна бути в примусовому порядку. Не хоч - "чемодан-вокзал-Росія".


То ми будемо рівнятися на "репресивні методи"? І питання не за кнопку UA - а за фактичну заборону російської мови в Україні. Так, можна проводити політику "чемодан-вокзал" - скільки вже по світу емігрувало - що, краще Україні від цього? :roll:

Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке :shock: Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua :mrgreen:

Нормальные страны делают все чтоб человеку было комфортно - а ненормальные принимают законы в стиле КНДР :shock: - результат - ВВП Турции и КНДР сравнивайте сами
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katso
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 13:23

katso
Проблема рос мови в тому, що вона становить загрозу національній безпеці України. Ось коли ця загроза зникне, тоді і проблема зникне.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:57

  katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке :shock: Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua :mrgreen:


Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 11:58

  Sommer написав:
  katso написав:Вот на днях ездил по Турции по делам (не туризм) - и на внутреннем турецком рейсе с удивлением увидел что развлекательная система в самолете есть в том числе и на русском языке :shock: Ниже фото сделано мной эксклюзивно для Finance.ua :mrgreen:


Какие интересные названия фильмов на русском языке... Наверное недавно такие серьезные языковые изменения произошли?


Да, название не перевели - только озвучку.
Ну и сам интерфейс русский в бортовой развлекательной системе тоже есть - что по мне еще больше работы чем фильмы - т.к. тут уже готовое не найдешь - нужно вкладывать деньги в адаптацию своей программы под пользователя. И почему то турки это делают - видимо понимают что родной язык клиенту ближе государственного... :mrgreen:


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katso
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 17:59

katso
лол. сделать русский интерфейс это сложно?
вы с какой планеты? да сейчас все проги изначально пишутся что бы можно было за три сека добавить плагин с языком новым. главное что бы было желание перевести названия меню с английского на новый язык.
а по поводу кому какой язык ближе так им вообще насрать.
они меряют количеством пипла который прогу юзает. видать рашастановцев больше катается от и все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 18:05

  mephala написав:
  ruvex написав:Это не свободная поощрительная украинизация, это еще один шаг, который разъединит людей и именно сейчас, когда большинство сплотилось и хочет изменений в стране. кто-то возмущается раздачей паспортов на востоке страны? Принятие подобного языкового закона это одного поля ягоды, только там разделяет агрессор, а здесь не унимающиеся проигравшие оппоненты.
Считаю, что это не шаг в сторону Европы, это еще один шаг к ослаблению страны в неподходящий момент. На лицо следственный реваншизм.

смотрю пост вышел в рейтинг по лучшим ответам.
а кроме общих фраз "ховайся хто куди може бандера ыде" по пунктам разложить кого, где и как ущемили новым законом? с отсылкой к статьям и их анализ.

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4672101#p4672101
Так дайте свой анализ, что нигде нет ущемления других языков.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:50

О, еще русский язык в мире нашел - ищу куда поехать на лето - внезапно сайт греческих паромов есть и на русском языке, пруф - https://tickets.ferries.gr/?lang=ru

Вывод - кто будет учить русский в школе, при необходимости сможет потом зарабатывать на жизнь модерированием греческих сайтов

:mrgreen:
katso
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 12:06

katso
Русский язык занимает почётное второе место по количеству сайтов в Интернете после английского...
Vorlon
 
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