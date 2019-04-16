Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:58
RomanTik написав:
переезжайте в западную часть страны. вот из-за таких "поцреотов" у людей и зреет ненависть к украинскому языку (считаю грубости обоснованными, т.к. вы первый начали про "патякать"). Еще раз повторю для не умеющих читать - украинский язык я знаю, но принудительно разговаривать на нем не хочу.
Отнюдь. Чувства ненависти не возникает. Только нежелание делать то, что раньше делалось добровольно.
Вроде как Украина хочет уйти от советского принуждения, а делает наоборот.
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