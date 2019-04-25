Это вопросы Конст.суда. для того он и создан
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:16
Re: конституцию
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:24
Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
Уровень Дикого Запада, уровня конституционности Америки не достигли.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 26 кві, 2019 14:47
Ні, конституцію не скасували. Ухвалили закон, на який посилається конституція, що визначає як саме "Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України." При цьому гарантуючи "вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."
Додано: П'ят 26 кві, 2019 15:26
Представників руського міра аж трясе від мовного закону, всюду видется ущемление языка.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:37
Re: Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
по той же причине по которой вы забираете себе всю страну целиком. Хотя судя по вашим последующим комментам (где в Египте обязаны с вами общаться на украинском) - у вас какие-то комплексы или неадекватное видение окружающего мира. Поэтому дискутировать с вами не вижу смысла.
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