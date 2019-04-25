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Рада відтермінувала введення
штрафів за порушення...

Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06

  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:23

  ruvex написав:
  Sommer написав:Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?

Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?


А как иначе?
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Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 05:48

  moldashavanin написав:
  Sommer написав:
  RomanTik написав:Sommer, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...


Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.

Про вас же турбуюсь. :mrgreen:


Б ля ха ри ?


раз великий знаток языков не знает слова б-ля-ха-ри
ответ в студию - это кровельщики
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 07:32

  ruvex написав:Особисто знаю не одну таку дюжину патріотів з ЗУ.
Маніпуляція бути патріотом і працювати в Росії.

Я не піддаю сумніву те, що є такі люди, які називають себе патріотами і їдуть до московії. Але ви мали б тут брати патріоти в лапки. Бо вони, очевидно, не є патріотами (хіба що вони наші розвідники, але гадаю, тут йдеться абсолютно про іншу роботу).
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