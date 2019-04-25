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Рада відтермінувала введення штрафів за порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 22:06
Sommer написав:
Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?
Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 23:23
ruvex написав: Sommer написав:
Это ты сейчас разжигаешь ненависть к трудовым мигрантам? Предлагаешь закрыть границы и расстреливать людей ее пересекающих?
Во время ВОВ добровольно едущие на работу в Германию назывались трудовыми мигрантами?
А как иначе?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 05:48
moldashavanin написав: Sommer написав: RomanTik написав:Sommer
, если уж топите за украинский язык, то и пишите комменты на украинском. А то как-то лицемерно...
Ще раз. Я знаю більше однієї мови і намагаюся відповідати співрозмовнику на тій мові, на якій він пише/говорить.
Про вас же турбуюсь.
Б ля ха ри ?
раз великий знаток языков не знает слова б-ля-ха-ри
ответ в студию - это кровельщики
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Додано: Суб 27 кві, 2019 07:32
ruvex написав:
Особисто знаю не одну таку дюжину патріотів з ЗУ.
Маніпуляція бути патріотом і працювати в Росії.
Я не піддаю сумніву те, що є такі люди, які називають себе патріотами і їдуть до московії. Але ви мали б тут брати патріоти в лапки. Бо вони, очевидно, не є патріотами (хіба що вони наші розвідники, але гадаю, тут йдеться абсолютно про іншу роботу).
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П'ят 26 кві, 2019 16:50
hno3
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