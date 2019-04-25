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Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:31
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в ході розгляду законопроекту про "зелені" аукціони у другому читанні відхилила правку щодо заборони встановлювати домашні сонячні електростанції на землі.
Дивися повний текст Рада відмовилась забороняти встановлення домашніх сонячних електростанцій на землі
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:31
Дайте свободу, хватит ограничивать
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cia
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 21:45
Как это "відмовилась"?
Запретили!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Суб 27 кві, 2019 00:44
Да, информация в статье неточная. Все-таки запретили.
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:23
Реально кто то под кайфом статью писал.
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Igorten
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Додано: Суб 27 кві, 2019 09:34
Igorten написав:
Реально кто то под кайфом статью писал.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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П'ят 26 кві, 2019 16:50
hno3
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