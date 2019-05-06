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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:38

  antikkristall написав:Содержание квартиры в новостройке как обходилось в среднем по году $110-120 в месяц тогда так обходится и сейчас...

Год 2013 2019
Электричество 0,26-0,33 грн за кВт/ч --- 0,9-1,68 грн за кВт /ч
Квартплата 2,41 грн/м2 --- 5,85+ грн/м2
Газ 0,93 грн/м3 --- 8,55 грн/м3
Хол. вода 3,18 грн/м3 --- 21,76 грн/м3
Горячая вода 16 грн м3 --- 107,69 грн м3
Отопление 2,91 грн/м2 --- 38,50 грн/м2

P.S. Киев
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:42

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

ЗЕ все обещал понизить.
Ну и отопления по метрам только у вас лично осталось. У остальных, как минимум, домовые теплосчетчики стоят.
dobr
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:51

  smart_analyst2017 написав:Интересно, почему на финансовом форуме столько нытиков и неудачников? Или это все боты ватные?
Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Сколько в $ стоила недвижимость, аренда, еда и прочее? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.
Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.
Пример про лук вообще для дурачков - он во всем мире сейчас в несколько раз подорожал, но еще прикол в том, что дураки им все сейчас засадят и он сильно подешевеет.
Для тех, кто сидит на попе ровно в ожидании красивой жизни - это ваши половые трудности что ЗП медленно растет.
Я наоборот знаю много людей уровень жизни которых значительно улучшился.

Ну так для шибко умных было указано согласно статистике:
Овощи: лук
Овощи: капуста
Также было посчитано, сколько чего можно купить. Подобные расчеты можно провести и для иных продуктов и товаров относительно других лет. Вы же не привели ничего кроме "знает" и "больше".
В конце статистических страниц имеются ссылки по категориям и видам продуктов, можно ознакомиться, после чего умничать о всем мире и вселенной в целом.
Также можно ознакомиться с динамикой изменения индексов инфляции и реальной зарплаты в Украине за последние годы (нарастающим итогом):
Зображення
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 16:55

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

  dobr написав:Ну и отопления по метрам только у вас лично осталось.

Лично у меня общедомовой счетчик, метры написал, т.к. нашел цену отопления по метрам.
Между делом накропал табличку с привязкой к доллару: 8 и 26,6 соответственно:

Можно посмотреть, на сколько изменилась цена за услуги в долларовом эквиваленте.Зображення
PSL
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:00

  ruvex написав:Ну так для шибко умных было указано согласно статистике:
Овощи: лук
Овощи: капуста
Также было посчитано, сколько чего можно купить. Подобные расчеты можно провести и для иных продуктов и товаров относительно других лет. Вы же не привели ничего кроме "знает" и "больше".
В конце статистических страниц имеются ссылки по категориям и видам продуктов, можно ознакомиться, после чего умничать о всем мире и вселенной в целом.
Также можно ознакомиться с динамикой изменения индексов инфляции и реальной зарплаты в Украине за последние годы (нарастающим итогом):
Зображення

В реальній зарплаті вже врахована інфляція
Графік в стилі Кісельова-Солов"єва.
П.С. ruvex вже можна сміливо занести в пропагандистів Кремля, хоча раніш ніби норм був.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:07

ruvex
для не шибко умных: если брать индекс потребительских цен с минфина, то стоимость продукции личного потребления за 5 выросла в 2,4 раза в ГРИВНЕ - при этом здесь присутствуют импортные товары, что дорожали стремительно из-за курса.
$ при этом вырос в 3,5 раза и продукция отечественного производства подорожала всего раза в 2 в гривне.
Так что, за $ сейчас можно больше купить, чем в 2013 или нет?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:13

  blueiceua написав:Smart_analyst2017, shreader
Средняя зп 385 $ (10 237 грн). Официальная и средняя. Есть и меньше
О каких квартирах вы говорите.
3 месяца нужно на 1кв метр работать ни на что не тратя (в Киеве).
Только у нас платят в гривнах а не в долларах, и люди тратят на еду, коммуналку, одежду.
Еще о самолетах напишите, возможно они тоже подешевели в долларах.

Не читайте между строк, я написал, что сейчас квартиры намного доступнее стали чем до 2013 года, это отрицать глупо.
И кстати насчет самолетов таки да, пустили лоукостеры, и летать на самолете стало доступнее, перелеты в разы подешевели в $. Коломойский со своим МАУ монополию держал.
shreader
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:18

  andrijk777 написав:В реальній зарплаті вже врахована інфляція
Графік в стилі Кісельова-Солов"єва.
П.С. ruvex вже можна сміливо занести в пропагандистів Кремля, хоча раніш ніби норм був.

График в стиле минфина-укрстата. Средняя зп по регионам также разная, и к тому же большинство имеет ниже средней.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/index/
Можете занести их в канву пропагадистов Кремля или куда у Вас там это положено.
А переходить на личности в обсуждении любого отстраненного вопроса это как минимум невежественно. Как там у классиков?
"Хвалу и клевету приемли равнодушно,
И не оспоривай глупца."
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:29

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

  smart_analyst2017 написав:ruvex
$ при этом вырос в 3,5 раза и продукция отечественного производства подорожала всего раза в 2 в гривне.
Так что, за $ сейчас можно больше купить, чем в 2013 или нет?

Какая именно продукция "отечественного производства подорожала всего раза в 2 в гривне"?
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:33

  ruvex написав:
  andrijk777 написав:В реальній зарплаті вже врахована інфляція
Графік в стилі Кісельова-Солов"єва.
П.С. ruvex вже можна сміливо занести в пропагандистів Кремля, хоча раніш ніби норм був.

График в стиле минфина-укрстата. Средняя зп по регионам также разная, и к тому же большинство имеет ниже средней.
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/index/

Пане кремлебот, цей сайт не є ні сайтом мінфіну, ні сайтом укрстата. Це комерційний сайт.
Тому хватить брехати вже.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 07 тра, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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