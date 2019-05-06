Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
smart_analyst2017 написав:Интересно, почему на финансовом форуме столько нытиков и неудачников? Или это все боты ватные? Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Сколько в $ стоила недвижимость, аренда, еда и прочее? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013. Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014. Пример про лук вообще для дурачков - он во всем мире сейчас в несколько раз подорожал, но еще прикол в том, что дураки им все сейчас засадят и он сильно подешевеет. Для тех, кто сидит на попе ровно в ожидании красивой жизни - это ваши половые трудности что ЗП медленно растет. Я наоборот знаю много людей уровень жизни которых значительно улучшился.
Ну так для шибко умных было указано согласно статистике: Овощи: лук Овощи: капуста Также было посчитано, сколько чего можно купить. Подобные расчеты можно провести и для иных продуктов и товаров относительно других лет. Вы же не привели ничего кроме "знает" и "больше". В конце статистических страниц имеются ссылки по категориям и видам продуктов, можно ознакомиться, после чего умничать о всем мире и вселенной в целом. Также можно ознакомиться с динамикой изменения индексов инфляции и реальной зарплаты в Украине за последние годы (нарастающим итогом):
ruvex написав:Ну так для шибко умных было указано согласно статистике: Овощи: лук Овощи: капуста Также было посчитано, сколько чего можно купить. Подобные расчеты можно провести и для иных продуктов и товаров относительно других лет. Вы же не привели ничего кроме "знает" и "больше". В конце статистических страниц имеются ссылки по категориям и видам продуктов, можно ознакомиться, после чего умничать о всем мире и вселенной в целом. Также можно ознакомиться с динамикой изменения индексов инфляции и реальной зарплаты в Украине за последние годы (нарастающим итогом):
В реальній зарплаті вже врахована інфляція Графік в стилі Кісельова-Солов"єва. П.С. ruvex вже можна сміливо занести в пропагандистів Кремля, хоча раніш ніби норм був.
ruvex для не шибко умных: если брать индекс потребительских цен с минфина, то стоимость продукции личного потребления за 5 выросла в 2,4 раза в ГРИВНЕ - при этом здесь присутствуют импортные товары, что дорожали стремительно из-за курса. $ при этом вырос в 3,5 раза и продукция отечественного производства подорожала всего раза в 2 в гривне. Так что, за $ сейчас можно больше купить, чем в 2013 или нет?
blueiceua написав:Smart_analyst2017, shreader Средняя зп 385 $ (10 237 грн). Официальная и средняя. Есть и меньше О каких квартирах вы говорите. 3 месяца нужно на 1кв метр работать ни на что не тратя (в Киеве). Только у нас платят в гривнах а не в долларах, и люди тратят на еду, коммуналку, одежду. Еще о самолетах напишите, возможно они тоже подешевели в долларах.
Не читайте между строк, я написал, что сейчас квартиры намного доступнее стали чем до 2013 года, это отрицать глупо. И кстати насчет самолетов таки да, пустили лоукостеры, и летать на самолете стало доступнее, перелеты в разы подешевели в $. Коломойский со своим МАУ монополию держал.
andrijk777 написав:В реальній зарплаті вже врахована інфляція Графік в стилі Кісельова-Солов"єва. П.С. ruvex вже можна сміливо занести в пропагандистів Кремля, хоча раніш ніби норм був.
График в стиле минфина-укрстата. Средняя зп по регионам также разная, и к тому же большинство имеет ниже средней. https://index.minfin.com.ua/labour/salary/index/ Можете занести их в канву пропагадистов Кремля или куда у Вас там это положено. А переходить на личности в обсуждении любого отстраненного вопроса это как минимум невежественно. Как там у классиков? "Хвалу и клевету приемли равнодушно, И не оспоривай глупца."