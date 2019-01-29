Страну посадили на субсидии потому, что зарплата в долларовом эквиваленте достигла невероятных уровней платежеспособности и сравнялась с 2013 годом.
Комичнее нечего не придумать.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 17:45
Страну посадили на субсидии потому, что зарплата в долларовом эквиваленте достигла невероятных уровней платежеспособности и сравнялась с 2013 годом.
Комичнее нечего не придумать.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 19:50
зарплата в гивневом эквиваленте с 2013 не изменилась только сейчас это минималка называется...цены на сельхоз продукцию Украинского производства переплюнули Польские на 30-50% ...уровень - нищета...льготы обрезали...субсидии замутили
Додано: Вів 07 тра, 2019 20:31
С учетом, что потребительскую корзину не пересматривали, а суд признал её не законной — конечно снизился уровень бедности, на бумаге, а по факту совсем другая информация.
Не нравится тебе лук, бери борщевой набор, картошку - неважно.
100$ = 800 грн. Картофель 2013 3,25 грн. (0,41$). На 100$ - 243,9 кг
100$ = 2660 грн. Картофель 2019 15 грн. (0,56$). На 100$ - 178,6 кг
Что больше 243 или 178?
Остальное на свой "дешевый" борщ считай сам, Адекватный человек.
п.с. Что касается полетов и отдыха за 2018 год выезжали на отдых 1,48 млн человек. В сравнении с даже 43 млн., это капля в море. Сравним количество субсидиантов. В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий продолжается.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:41
Т.е. якобы люди стали зарабатывать на уровне 2013 года, а цены на недвижку меньше в 2 раза? Л - логика.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:04
Re: а сейчас
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:08
Re: За год стоимость строительных работ возросла на 9%
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:21
Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла
В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:26
redmax11
"8 августа 2013 в Киеве начал работать тоннель на Почтовой площади (и далее шла реконструкция площади)"
"8 мая 2013 Янукович открыл в Севастополе мост за 70 млн грн"
просто как пример "ничегонестроилось"
просто стали больше платить за работу и меньше работать На самом деле между ВВП и зп связи прямой нет.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
Додано: Сер 08 тра, 2019 09:36
Re: мосты
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