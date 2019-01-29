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Середня зарплатня у доларовому
еквіваленті майже досягла...

Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 17:45

  andrijk777 написав:Тому хватить брехати вже.

Страну посадили на субсидии потому, что зарплата в долларовом эквиваленте достигла невероятных уровней платежеспособности и сравнялась с 2013 годом.
Комичнее нечего не придумать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 19:50

зарплата в гивневом эквиваленте с 2013 не изменилась только сейчас это минималка называется...цены на сельхоз продукцию Украинского производства переплюнули Польские на 30-50% ...уровень - нищета...льготы обрезали...субсидии замутили
prizrak9999
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 20:31

  smart_analyst2017 написав:Ответьте - на 100$ можно было больше купить в 2013 или сейчас? Адекватный человек ответ знает - на 100$ сейчас можно купить намного больше, чем в 2013.
Значит средняя зп сейчас ощитимо выше, чем была до 2014.

С учетом, что потребительскую корзину не пересматривали, а суд признал её не законной — конечно снизился уровень бедности, на бумаге, а по факту совсем другая информация.
Не нравится тебе лук, бери борщевой набор, картошку - неважно.
100$ = 800 грн. Картофель 2013 3,25 грн. (0,41$). На 100$ - 243,9 кг
100$ = 2660 грн. Картофель 2019 15 грн. (0,56$). На 100$ - 178,6 кг
Что больше 243 или 178?
Остальное на свой "дешевый" борщ считай сам, Адекватный человек.

п.с. Что касается полетов и отдыха за 2018 год выезжали на отдых 1,48 млн человек. В сравнении с даже 43 млн., это капля в море. Сравним количество субсидиантов. В прошлом году это было 6,9 млн семей, на сегодняшний день их более 4 млн. Но процесс назначения субсидий продолжается.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:41

  smart_analyst2017 написав:квадратный метр жилья, в Киеве в частности, подешевел в 1,5-2 раза.
аренда квартир подешевела больше чем в 2 раза
продукты в $ тоже дешевле стали в 1,5-2 раза
даже импортные товары подешевели, т.к. наценку меньше делать начали

Т.е. якобы люди стали зарабатывать на уровне 2013 года, а цены на недвижку меньше в 2 раза? Л - логика.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 08:43

ага.. а цены на все выросли во сколько раз? Покращення блин
magneet
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:04

Re: а сейчас

  Попаданец написав:и в Бердянск или Евпаторию.

Можно в Одессу и Затоку. что не так
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:08

Re: За год стоимость строительных работ возросла на 9%

  BIGor написав:зарабатывать на уровне 2013 года, а цены на недвижку меньше в 2 раза

Индекс цен на строительно-монтажные работы с марта прошлого года по март текущего года включительно составляет 108,7%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:21

Re: Середня зарплатня у доларовому еквіваленті майже досягла

В 2013 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.
mikola963
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:26

redmax11

"8 августа 2013 в Киеве начал работать тоннель на Почтовой площади (и далее шла реконструкция площади)"
"8 мая 2013 Янукович открыл в Севастополе мост за 70 млн грн"
просто как пример "ничегонестроилось"

  mikola963 написав:13 году ВВП был 180 млрд. долларов, в 2018 130 млрд. долларов. Приходится признать, если сейчас зарплаты как в 2013 году, значит население уменьшилось на треть. Иначе разницу по ВВП в 50 млрд. долларов по другому объяснить никак нельзя.


просто стали больше платить за работу и меньше работать :shock: На самом деле между ВВП и зп связи прямой нет.
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
vasiliybaybuz
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 09:36

Re: мосты

  vasiliybaybuz написав:как пример "ничегонестроилось"

Кто видел киевский Южный мост?.. на крайних правых полосах асфальт стал дыбом!
Это при том, что "ремонт" данного моста проводят каждый год с 2014 г. Может лучше не надо так?..
sal
 
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