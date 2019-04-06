Лучшие карты для оплаты заграницей

Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:39

По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне.

Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.