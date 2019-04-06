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Лучшие карты для
оплаты заграницей

Лучшие карты для оплаты заграницей
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:39

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне.
Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 07:46

  ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне.
Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.

Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 12:17

  Vint написав:
  ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне.
Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.

Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.

Как по мне, Rewards не компенсирует. Потому что:
1. Выбор вознаграждений очень ограничен и большинство из них мало кому нужны.
2. Накопление идет из расчета 1 к 10, а вознаграждения и того хуже (если брать сертификаты). Итого чистый выход порядка 1% (реально может где-то 0,8-0,9%, а для вознаграждений небольшой стоимости и того ниже).
3. На что-то более менее стоящее баллы еще нужно накопить.

А А-Банк дает чистую выгоду здесь и сейчас. Так, например, на данный момент у ПБ евро по 28,25, а у А-Банк - по 28,01. Это порядка 0,8% экономии и чистыми деньгами, а не вознаграждениями.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:28

  ingtrans написав:
  Vint написав:
  ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне.
Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.

Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.

Как по мне, Rewards не компенсирует. Потому что:
1. Выбор вознаграждений очень ограничен и большинство из них мало кому нужны.
2. Накопление идет из расчета 1 к 10, а вознаграждения и того хуже (если брать сертификаты). Итого чистый выход порядка 1% (реально может где-то 0,8-0,9%, а для вознаграждений небольшой стоимости и того ниже).
3. На что-то более менее стоящее баллы еще нужно накопить.

А А-Банк дает чистую выгоду здесь и сейчас. Так, например, на данный момент у ПБ евро по 28,25, а у А-Банк - по 28,01. Это порядка 0,8% экономии и чистыми деньгами, а не вознаграждениями.

Ну тогда Викенд с купленными через тас2ю евро вне конкуренции.
27.95 курс и 1% кэшбэк
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:33

  Vint написав:Ну тогда Викенд с купленными через тас2ю евро вне конкуренции.
27.95 курс и 1% кэшбэк

Угуу, ну кроме Симы с 3-5-7% на грн-Визе-дебетке у старичков
А У Виики есть возможность еще и докупать инвалюту онлайн, храня грн. на сбере под 12%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:43

Re: Лучшие карты для оплаты заграницей

Только, к сожалению, Виика ушла, ее больше не выдают.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 14:57

  ingtrans написав:Только, к сожалению, Виика ушла, ее больше не выдают.

Тада тока орехи от Альфы :)
Но нуна разобраться в тарифах и условиях КБ-программы Алки :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 19:39

фуфел эта зелёнка от абанка. Это я об использовании за рубежом. Редкая выгода по курсу и ноль кешбека. Она исключительно для пользования в Украине.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2019 21:31

  swan forever написав:фуфел эта зелёнка от абанка. Это я об использовании за рубежом. Редкая выгода по курсу и ноль кешбека. Она исключительно для пользования в Украине.

Да, она заточена на Украину, и я сразу написал, что в качестве первой карты она не подходит. Тем не менее, она по факту была полезной за границей. Кешбэк по карте monobank достиг лимита в первый же день при оплате аренды автомобиля, а потом оказалось, что по Зеленой, как правило, лучше курс, чем по другим имеющимся у меня картам. Поэтому она может оказаться кстати в случае оплаты не по кешбэчным категориям или когда кэшбеки выбраны.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 23:36

viewtopic.php?p=4760536#p4760536
viewtopic.php?p=4759667#p4759667
viewtopic.php?p=4758501#p4758501
viewtopic.php?p=4757114#p4757114

на форуме обсуждаем что платежная система может списать деньги самостоятельно и банк какого еврея (монобанк) может загнать в овердрафт, если денег нет на карте.

и еще ответ:
viewtopic.php?p=4760053#p4760053

https://www.tripadvisor.ru/ShowTopic-g1 ... ssion.html Форум : Мошенничество в сисеме booking.com на 5500 евро

есть инфа что для отелей, авто и других MCC есть особые условия за большие деньги, где отель можешь списать любую сумму с карту и кроме этого загнать в овердрафт, если денег нету на карте.

Моя политическая позиция:
В Ощаде заявлено что в пакете Эконом нет овердрафта. Как оно будет хз. НО Кроме этого, есть виза карты. Может быть что Виза запрещает такие что делает мастеркард.

Тогда исходя их этого надо пользоваться оффшорной картой. Хуяндекс RUR или Пионер. Там не может быть овердрафт.

Какое Ваше мнение? :?:
proftpd66
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