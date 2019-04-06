Лучшие карты для оплаты заграницей

По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне. Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.
ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне. Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.
Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.
ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне. Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.
Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.
Как по мне, Rewards не компенсирует. Потому что: 1. Выбор вознаграждений очень ограничен и большинство из них мало кому нужны. 2. Накопление идет из расчета 1 к 10, а вознаграждения и того хуже (если брать сертификаты). Итого чистый выход порядка 1% (реально может где-то 0,8-0,9%, а для вознаграждений небольшой стоимости и того ниже). 3. На что-то более менее стоящее баллы еще нужно накопить.
А А-Банк дает чистую выгоду здесь и сейчас. Так, например, на данный момент у ПБ евро по 28,25, а у А-Банк - по 28,01. Это порядка 0,8% экономии и чистыми деньгами, а не вознаграждениями.
ingtrans написав:По опыту недавней поездки неплохо себя показала Зеленая от А-Банка. В качестве первой карты не всегда подойдет, но в качестве второй - вполне. Основной плюс - курс, который по евро часто был копеек на 20, а то больше, лучше Привата и monobank. Бывало, что курс и хуже на пару копеек, но всё-таки чаще лучше. Правда, конечно, есть немало минусов: некоторые время в выписке приложении отображались списания по бешеному курсу 30,2, хотя баланс уменьшался на правильную сумму (эту проблему уже устранили), нет поддержки Google Pay, нет кешбэка на траты заграницей. Ну и, конечно, она дебетовая и неименная, так что для аренды авто, как правило, не подойдет.
Золотая кредитка от привата легко компенсирует эти 20 коп через ревордз и грейс.
Как по мне, Rewards не компенсирует. Потому что: 1. Выбор вознаграждений очень ограничен и большинство из них мало кому нужны. 2. Накопление идет из расчета 1 к 10, а вознаграждения и того хуже (если брать сертификаты). Итого чистый выход порядка 1% (реально может где-то 0,8-0,9%, а для вознаграждений небольшой стоимости и того ниже). 3. На что-то более менее стоящее баллы еще нужно накопить.
А А-Банк дает чистую выгоду здесь и сейчас. Так, например, на данный момент у ПБ евро по 28,25, а у А-Банк - по 28,01. Это порядка 0,8% экономии и чистыми деньгами, а не вознаграждениями.
Ну тогда Викенд с купленными через тас2ю евро вне конкуренции. 27.95 курс и 1% кэшбэк
swan forever написав:фуфел эта зелёнка от абанка. Это я об использовании за рубежом. Редкая выгода по курсу и ноль кешбека. Она исключительно для пользования в Украине.
Да, она заточена на Украину, и я сразу написал, что в качестве первой карты она не подходит. Тем не менее, она по факту была полезной за границей. Кешбэк по карте monobank достиг лимита в первый же день при оплате аренды автомобиля, а потом оказалось, что по Зеленой, как правило, лучше курс, чем по другим имеющимся у меня картам. Поэтому она может оказаться кстати в случае оплаты не по кешбэчным категориям или когда кэшбеки выбраны.