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ТОП 3 способа пополнить
карту Monobank бесплатно

ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 16:18

ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно


В этом видео мы рассказываем как пополнить карту monobank совершенно бесплатно:
1. Через терминалы Ibox
2. Отделения Универсал банка или Таскомбанка
3. Через переводы shake to pay

С ув.
Ірина_
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Додам від себе що теж без проблем і комісій поповнюється в А-Банку
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 07:48

Почему то в этом "ТОП 3" нет самого простого и очевидного способа:
через приложение моно с другой карты.
mustbe
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