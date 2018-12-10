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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 14 тра, 2019 16:18
ТОП 3 способа пополнить карту Monobank бесплатно
В этом видео мы рассказываем как пополнить карту monobank совершенно бесплатно:
1. Через терминалы Ibox
2. Отделения Универсал банка или Таскомбанка
3. Через переводы shake to pay
С ув.
Додано: Пон 27 тра, 2019 07:48
Почему то в этом "ТОП 3" нет самого простого и очевидного способа:
через приложение моно с другой карты.
Додано: Чет 27 чер, 2019 10:35
тому, що ряд банків - емітентів карток, бере за це комісію
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. http://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його. Развалинами ВТБ удовлетворен
Додано: П'ят 28 чер, 2019 06:26
А все остальные - не берут
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