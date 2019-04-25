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Яку відповідальність передбачає
Закон про українську мову

Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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  #<1 ... 9101112>
Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:33

  mephala написав:ruvex
кончайте писать простынь
мне самому что ли делить вашу простынь на смысловые части?
я не даром сделал три пункта.
и хотел что бы вы по каждому из них указали в чем они противоречат новому Закону.
это не экзаменовка. если вы что то считаете - то конкретизируйте а не пишите общими фразами.

Специально для Вас.
Развитие языка - какие либо изменения, которые так или иначе ведут к совершенствованию способностей языка (выражению), в следствии приспособления оного к растущим потребностям общения.
К примеру, ни я ни кто либо другой, согласно закона, не могут развивать способности своего языка в сфере культуры, в связи с отсутствием даже минимального количества контента.

Вам было конкретно указано с цитированием конституции, в чем противоречие закона.
Если суть не ясна, советую прочитать достаточное количество раз необходимое для полного понимания.
Что касается конкретики, конкретизируйте свое категорическое несогласие. Иначе, обмен мнениями произошел. Дискуссия исчерпана.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 22 тра, 2019 22:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:43

  ruvex написав: очерченные сферы и приватная жизнь не пересекаются, что согласно закона означает существование влияния ограничения на любую из перечисленных сфер.

вы опять не правильно трактуете закон. устанавливаются не ограничения а дополнительные условия. перечитайте еще раз. во многих сферах перечисленных в законе указывается что украинский язык есть обязательным к использованию но если есть обоюдное согласие то можно перейти на другой язык.
а вы как хотели? полного бардака? типа на каком языке хочу на том и говорю?
так сходите в мерию и попадите на китайца который будет на все ваши вопросы отвечать по китайски. как запоете? или все удобно судить только с русской колокольни?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:47

  ruvex написав: ни я ни кто либо другой не могут развивать способности своего языка в сфере культуры.


Цитирую так как вы смотрю не удосужились прочитать:
"Стаття 23. Державна мова у сфері культури

1. Держава забезпечує застосування державної мови у сфері культури.

2. Мовою проведення культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів є державна мова. Застосування інших мов під час таких заходів дозволяється, якщо це виправдано художнім, творчим задумом організатора заходу, а також у випадках, визначених законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України. Положення цієї частини не поширюються на застосування мов під час виконання та/або відтворення пісень, інших музичних творів з текстом, фонограм.

Супровід (конферанс) культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів в Україні здійснюється державною мовою. У разі якщо супровід (конферанс) здійснює особа, яка не володіє державною мовою, організатор забезпечує синхронний або послідовний переклад такого виступу державною мовою. Особливості супроводу (конферансу) культурно-мистецьких та видовищних заходів в Україні, що проводяться на виконання міжнародних зобов'язань перед Європейською мовною спілкою, визначаються домовленістю сторін. Законом щодо порядку реалізації прав корінних народів, національних меншин України можуть встановлюватися особливості використання мов корінних народів, національних меншин України під час супроводу (конферансу) культурних заходів, організованих відповідною меншиною.

3. Оголошення, афіші, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки виготовляються державною мовою. В оголошеннях, афішах, інших інформаційних матеріалах допускається використання інших мов поряд з державною мовою, при цьому текст іншою мовою не може бути більшим за обсягом та шрифтом, ніж текст державною мовою. Вимоги щодо розміру шрифту не є обов'язковими при написанні власних імен виконавців, назв колективів і творів, охоронюваних законом торговельних марок (знаків для товарів і послуг).

4. Публічне виконання та/або публічний показ театральної вистави іншою мовою, ніж державна, в державному чи комунальному театрі супроводжуються перекладом державною мовою за допомогою субтитрів, звукового перекладу чи в інший спосіб.

5. Мовою музейної справи та мистецьких виставок є державна мова.

Музейний облік у музеях усіх форм власності здійснюється державною мовою.

Інформація про музейні предмети, що демонструються в музеях та на мистецьких виставках, подається державною мовою. Поряд з державною мовою інформація про музейні предмети може дублюватися іншими мовами. У письмовій інформації про музейні предмети напис іншою мовою розміщується нижче або праворуч від напису державною мовою. Розмір шрифтів тексту інформації про музейні предмети державною мовою має бути не меншим за розмір шрифтів відповідного тексту іншою мовою. Аудіовізуальна інформація про музейні предмети державною мовою має бути виконана не менш розбірливо, гучно та зрозуміло, ніж відповідна інформація іноземною мовою.

Вхідні квитки для відвідування музею чи виставки, публічні оголошення про виставки виготовляються державною мовою. Допускається дублювання інформації на вхідних квитках іншою мовою. Розмір шрифтів тексту будь-якою іншою мовою на вхідних квитках не може бути більшим за розмір шрифтів тексту державною мовою.

Інформаційна продукція про музей чи виставку виконується державною мовою, а за потреби - також іншими мовами.

6. Мовою поширення та демонстрування фільмів в Україні є державна мова.

Фільми, вироблені суб'єктами кінематографії України, розповсюджуються та демонструються в Україні з мовною частиною звукового ряду, виконаною державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення. Національні фільми можуть демонструватися кримськотатарською мовою, іншими мовами корінних народів відповідно до Закону України "Про кінематографію". У разі використання в мовній частині звукового ряду, виконаній державною мовою, у тому числі шляхом дублювання або озвучення, реплік іншими мовами такі репліки мають бути озвучені чи субтитровані державною мовою. Сумарна тривалість субтитрованих реплік, виконаних іншими мовами у фільмі, не може перевищувати 10 відсотків сумарної тривалості всіх реплік у цьому фільмі.

Фільми, не визначені абзацом другим цієї частини, розповсюджуються та демонструються в Україні дубльованими або озвученими державною мовою. Поряд із державною мовою іноземні фільми можуть містити аудіодоріжки, виконані іншими мовами.

Розповсюдження в кіновидовищних закладах України документальних фільмів без дублювання або озвучення державною мовою, але із субтитрами, виконаними державною мовою, допускається у разі, якщо такий фільм набрав щонайменше 2 бали за культурними критеріями культурного тесту, встановленими Законом України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", і про надання дозволу на таке розповсюдження зазначено в державному посвідченні на право розповсюдження і демонстрування фільмів, виданому у встановленому законом порядку.

У межах заходів кінофестивалів, що проводяться в Україні за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, в кіновидовищних закладах України допускається показ фільмів мовою оригіналу, але із субтитрами, виконаними державною мовою. Поза межами фестивальних заходів такі фільми демонструються державною мовою.

Кіновидовищні заклади можуть демонструвати іноземні фільми мовою оригіналу, супроводжуючи субтитруванням державною мовою. Сумарна кількість сеансів демонстрування фільмів мовою оригіналу, відмінною від державної, не може перевищувати 10 відсотків загальної кількості сеансів демонстрування фільмів у кіновидовищному закладі на місяць.

Інформація про демонстрування іноземних фільмів мовою оригіналу завчасно доводиться до відома глядачів.

Надавачі послуг відео на замовлення з використанням мережі Інтернет за наявності у них аудіодоріжок державною мовою для фільмів, доступ до яких можливий з території України, забезпечують завантаження такої аудіодоріжки до відповідних фільмів за замовчуванням.

Держава сприяє суб'єктам, які надають послуги відео на замовлення, чиї послуги доступні в Україні, у створенні аудіодоріжок державною мовою та/або в отриманні прав на такі аудіодоріжки.

7. Кіноафіші та вхідні квитки для відвідування кінотеатрів, інших кіновидовищних закладів виконуються державною мовою.

8. Мовою туристичного та екскурсійного обслуговування є державна мова. Туристичне чи екскурсійне обслуговування іноземців та осіб без громадянства може здійснюватися іншою мовою.

9. Держава сприяє створенню та поширенню творів культури і мистецтв державною мовою."

хотелось бы понять что для вас значит культурное развитие языка и в каком именно месте этой статьи вам запрещается развивать его?
и когда отвечаете вместо русского подставляйте любой язык - что бы понимать что ответ устраивает всех а не только русскоговорящих.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 22:56

  ruvex написав:-- запретить русский язык, по Конституции Украины – невозможно.

ну во первых перестаньте писать "русский язык"
для большей объективности нужно писать "языки национальных меньшинств"
а теперь вопрос если вы так против запретительства.
если в мерию на работу придет китаец и будет вести всю документацию на китайском, задавать вам вопросы на китайском и отвечать на китайском - ему тоже нельзя запретить это делать исходя из вашей логики?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:01

  ruvex написав:В свою очередь интерес вызывает вопрос Вашего понимания сферы "приватной" и "суспільной".

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://histua.com/slovnik/s/suspilne-zhittya
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:07

  ruvex написав:Какие же сферы по вашему категорическому несогласию не учтены?

ну я бы и эти не придумал. потому какие не учтены не скажу.
но сама ваша формулировка по смыслу не верна.
например 1,2,3,4,5 это все числа или нет?
для кого то может и все. а кто знает их больше просто улыбнется.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:10

  ruvex написав:
  mephala написав:ruvex
кончайте писать простынь
мне самому что ли делить вашу простынь на смысловые части?
я не даром сделал три пункта.
и хотел что бы вы по каждому из них указали в чем они противоречат новому Закону.
это не экзаменовка. если вы что то считаете - то конкретизируйте а не пишите общими фразами.

Специально для Вас.
Развитие языка - какие либо изменения, которые так или иначе ведут к совершенствованию способностей языка (выражению), в следствии приспособления оного к растущим потребностям общения.
К примеру, ни я ни кто либо другой, согласно закона, не могут развивать способности своего языка в сфере культуры, в связи с отсутствием даже минимального количества контента.

Вам было конкретно указано с цитированием конституции, в чем противоречие закона.
Если суть не ясна, советую прочитать достаточное количество раз необходимое для полного понимания.
Что касается конкретики, конкретизируйте свое категорическое несогласие. Иначе, обмен мнениями произошел. Дискуссия исчерпана.

в каком именно месте нового Закона вас полностью лишили возможности в развитии контента на языках национальных меньшинств. приведите цитату.
именно лишили возможности а не сделали украинский обязательным и при желании дубляж на языке нацменьшинства.
Востаннє редагувалось mephala в Сер 22 тра, 2019 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:15

  mephala написав:если в мерию на работу придет китаец и будет вести всю документацию на китайском, задавать вам вопросы на китайском и отвечать на китайском - ему тоже нельзя запретить это делать исходя из вашей логики?

Не путайте понятия личной логики и буквы конституции.
Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей
Конституцией, не являются исчерпывающими.
Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не
допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Конституція України
Закон противоречит Конституции. Даже квотирование контента это сужение прав и свобод.
Отвечу вопросом на вопрос. Если во ВРУ на работу придет китаец и будет вести документацию на китайском, задавать вопросы на китайском и отвечать на китайском - ему тоже нельзя запретить исходя из логики закона?
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:22

  mephala написав:в каком именно месте нового Закона вас полностью лишили возможности в развитии контента на языках национальных меньшинств. приведите цитату.

Не имею реальной возможности просмотра кинофильмов в общественных кинотеатрах на языке отличном от украинского.
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 23:33

  ruvex написав:Не путайте понятия личной логики и буквы конституции.
Статья 22. Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей
Конституцией, не являются исчерпывающими.
Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены.
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не
допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод.

Конституція України
Закон противоречит Конституции. Даже квотирование контента это сужение прав и свобод.
Отвечу вопросом на вопрос. Если во ВРУ на работу придет китаец и будет вести документацию на китайском, задавать вопросы на китайском и отвечать на китайском - ему тоже нельзя запретить исходя из логики закона?

ну если брать букву Конституции то желаю вам нарваться на подобного китайца. и что бы таких за день было не один. А еще лучше вам нанять на работу кого то из нацменьшинств и что бы он весь день все делал только на своем языке. А только бы вы требовали с него перейти на русский сразу бы кричал что его ущемляют.
А по поводу ВРУ и китайца - так это согласно вашей логики он что захочет то и будет делать так как его нельзя ущемлять. А согласно Закона который уже давно действует там все четко регламентировано. Не находите что он тоже ущемляет права? Не хотите поднять весь перечень законов которые "ущемляют"?
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