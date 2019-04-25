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Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:28
freeze написав:
Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?
как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?
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mephala
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:31
mephala написав: freeze написав:
Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?
как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?
Я его не заставляю, ром сам пришел ко мне с просьбой поработать у меня и платить ему зарплату. Где здесь - я его заставляю ? Это есть частный бизнес.
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freeze
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:35
freeze
нада заканчивать потому что вести диалог и в вашу сторону и рувекса это слишком.
мое утрирование ситуации было больше направлено в его адрес.
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mephala
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:43
shapo написав: mephala написав:
ЗЫ
а вообще я писал не раз и напишу вновь. Смотрите как Израиль встал на ноги в тяжелейших условиях. Тогда подобные закидоны по поводу языка отпадут сами собой.
Опять к Израилю аппелирует.
Да иврит в Израиле как и любой другой государственный язык в любой другой стране вещь важная, но вовсе не определяющая успех страны как раздула порошенковская гоп-компания.
Евреи не украинцы, т. к. пройдя Холокост понимают, что без своего государства он может повториться как не раз в истории.
И именно это объединяет евреев, а не иврит, иудаизм или ещё что-то.
Именно поэтому Израиль не имеет права проиграть в отличие от арабов ни одну войну, т. к. она будет для израильтян последней - вырежут всех.
Именно поэтому многие молодые евреи из США, Европы, Австралии приезжают отслужить в ЦАХАЛ.
А из самого патриотичного западного региона Украины едут в Польшу.
Именно поэтому евреи всего мира жертвуют деньги Израилю.
Когда идёшь по Тель-Авиву, то постоянно натыкаешься на таблички - эта больница построена таким-то, этот парк подарен таким.
А где такие надписи в Киеве?
Конечно, зарубежные украинцы победнее евреев, но не в такой же степени
ну да ну да.
если бы в инете не было массы информации то может бы я вам и поверил что язык не важен для государства которое проходит свое становление.
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mephala
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Додано: Суб 25 тра, 2019 13:45
freeze написав: mephala написав: freeze написав:
Ром будет заполнять внутреннюю документацию на том языке, на каком ему скажет хозяин бизнеса, который платить рому деньги. Что здесь непонятно ?
как это что не понятно?
согласно Конституции у рома есть право свободно пользоваться его языком.
а заставляя его говорить или писать документацию на другом языке вы нарушаете его конституционное право.
или у нас бизнес стоит над Конституцией и Законом?
Я его не заставляю, ром сам пришел ко мне с просьбой поработать у меня и платить ему зарплату. Где здесь - я его заставляю ? Это есть частный бизнес.
потому что в Конституции записано - он имеет право на свободное использование своего языка. Он заполнил отчетность? Заполнил. А то что вас не устраивает язык на каком он заполнил и заставлять его делать на удобном вам языке это и есть нарушение конституционных прав.
ЗЫ
я начал утрировать ситуацию так как рувекс начал писать что русским сузили их конституционные права предписав их делать все на украинском (хотя прописано в Законе что могут параллельно и на русском делать) в перечисленных публичных сферах.
я просто привел пример что нужно не забывать что русские сами притесняют другие нацменьшинства заставляя их делать на русском.
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mephala
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Додано: Суб 25 тра, 2019 14:00
mephala написав:
потому что в Конституции записано - он имеет право на свободное использование своего языка. Он заполнил отчетность? Заполнил. А то что вас не устраивает язык на каком он заполнил и заставлять его делать на удобном вам языке это и есть нарушение конституционных прав.
Вы никак не хотите понять, что работника никто не заставляет, работник сам попросился на работу, зная требования хозяина бизнеса.
Где здесь нарушения его прав ?
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freeze
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