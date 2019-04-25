Яку відповідальність передбачає Закон про українську мову

Додано: Нед 26 тра, 2019 00:14

ПолеКуру написав: Я думаю, что проблема языкового закона – сфера обслуживания. С введением в действие этого документа продавцы, менеджеры и иже с ними имеют права обслуживать клиентов (покупателей) только на украинском. Это будет проблемой в местах, где привыкли продавать на русском. Если продавец заговорит с клиентом не на украинском – штраф. Другой вопрос, как это можно доказать. Только видеосъемка. Я думаю, что проблема языкового закона – сфера обслуживания. С введением в действие этого документа продавцы, менеджеры и иже с ними имеют права обслуживать клиентов (покупателей) только на украинском. Это будет проблемой в местах, где привыкли продавать на русском. Если продавец заговорит с клиентом не на украинском – штраф. Другой вопрос, как это можно доказать. Только видеосъемка.

нет. В Законе написано что могут спокойно перейти на другой язык по обоюдному согласию. единственно что в Законе записано - это теперь все должно быть обязательно на украинском а если хочешь расширить остальное по желанию. А не как сейчас что все по желанию.Это типа если раньше подавали меню по русски и пофик было что страна Украина и 80% населения украинцы. Теперь нужно подавать украинское меню и если клиент попросит то по русски. Просто теперь сначала украинский а русский потом по обоюдному согласию. А не как сейчас сначала тебе подали меню на русском а когда просишь на украинском начинают рожи корчить. Мы все же в Украине что бы на украинский рожи корчили.