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Українець створив авто на водні,
витративши 400 доларів...

Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 01:33

Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Бензин і дизельне пальне регулярно зростають в ціні, і тому деякі українські автомобілісти переводять свої машини на автогаз.

Дивися повний текст Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2019 01:33

Угу. Вечный двигатель, ток создает водород, водород создает ток.
Только пока аккум не разрядится.
10грамм на 100км - плотность почти как у Урана, ага. 10грамм воды это меньше грамма водорода, на один цикл двигателя(даже не секунду работы) может и хватит.
А что это делает на финанс?
arheops
 
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