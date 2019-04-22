Бензин і дизельне пальне регулярно зростають в ціні, і тому деякі українські автомобілісти переводять свої машини на автогаз.
Дивися повний текст Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів (відео).
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Додано: Суб 18 тра, 2019 01:33
Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів...
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Дивися повний текст Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів (відео).
Додано: Суб 18 тра, 2019 01:33
Угу. Вечный двигатель, ток создает водород, водород создает ток.
Только пока аккум не разрядится.
10грамм на 100км - плотность почти как у Урана, ага. 10грамм воды это меньше грамма водорода, на один цикл двигателя(даже не секунду работы) может и хватит.
А что это делает на финанс?
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