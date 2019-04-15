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У кого відберуть субсидію готівкою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 тра, 2019 17:23
Пропонуємо до обговорення:
Фахівці в сфері компослуг вважають, що видача субсидій готівкою себе виправдала не повною мірою, оскільки була непідготовленою.
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Додано: Нед 26 тра, 2019 17:24
Прямий наслідок політичного піару.
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