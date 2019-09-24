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Finance.ua: 5 цікавих
карток від невеликих банків

Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 12:00

Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

Пропонуємо до обговорення:
Варті уваги платіжні картки, про які багато хто не знає
Більшість клієнтів, як правило, користується платіжними картками великих відомих банків. Адже що більший банк – то більші його рекламні бюджети. Він може собі дозволити розповісти про свої продукти з білбордів, телеекранів, радіоприймачів. Але в Україні є і невеликі банки, для яких це недозволена розкіш. І у них теж є картки, цікаві, але про них багато хто не знає. Finance.ua розповість про п'ять цікавих платіжних карток від невеликих банків.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 14:05

У Глобуса карта называется Відсоточка +. По старой Відсоточке % начисляются раз в месяц, а не каждый день, в отличие от новой
jurasja
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 17:21

  jurasja написав:У Глобуса карта называется Відсоточка +. По старой Відсоточке % начисляются раз в месяц, а не каждый день, в отличие от новой


Поправили, спасибо за подсказку!

На самом деле, просто привыкли, что карта называется "Видсоточка". Но в курсе, что есть по сути две отличающиеся карты, уточнение по делу.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 21:31

Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків

  MASolomko написав:Платіжні картки з лінійки "Дохідна" вже не випускаються :'(


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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 00:54

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