Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Вів 28 тра, 2019 12:00
Пропонуємо до обговорення:
Варті уваги платіжні картки, про які багато хто не знає
Більшість клієнтів, як правило, користується платіжними картками великих відомих банків. Адже що більший банк – то більші його рекламні бюджети. Він може собі дозволити розповісти про свої продукти з білбордів, телеекранів, радіоприймачів. Але в Україні є і невеликі банки, для яких це недозволена розкіш. І у них теж є картки, цікаві, але про них багато хто не знає. Finance.ua розповість про п'ять цікавих платіжних карток від невеликих банків.
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5 цікавих карток від невеликих банків
D2
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Додано: Сер 29 тра, 2019 14:05
У Глобуса карта называется Відсоточка +. По старой Відсоточке % начисляются раз в месяц, а не каждый день, в отличие от новой
jurasja
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Додано: Сер 29 тра, 2019 17:21
jurasja написав:
У Глобуса карта называется Відсоточка +. По старой Відсоточке % начисляются раз в месяц, а не каждый день, в отличие от новой
Поправили, спасибо за подсказку!
На самом деле, просто привыкли, что карта называется "Видсоточка". Но в курсе, что есть по сути две отличающиеся карты, уточнение по делу.
ShtormK
Журналіст форуму
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miltador
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