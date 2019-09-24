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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:44
Все пять карт не стоят потраченного времени.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Нед 20 вер, 2020 09:12
Re: Finance.ua: 5 цікавих карток від невеликих банків
lloydbanksua, и даже валюту так можно закинуть?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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