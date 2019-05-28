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Рада не відправила
Гройсмана у відставку

Рада не відправила Гройсмана у відставку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:30

Рада не відправила Гройсмана у відставку

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в четвер, 30 травня, не підтримала відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. За відповідну постанову №10341 проголосували всього 238 депутатів.

Дивися повний текст Рада не відправила Гройсмана у відставку.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 тра, 2019 15:31

После выборов президента Украины, я глубоко убежден, перед нами всеми открылись возможности консолидации для принятия актуальных вопросов повестки дня


То есть при друге Порошенко, таких возможностей не было ... вот оно как :)
Igorten
 
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