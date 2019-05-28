Верховна Рада в четвер, 30 травня, не підтримала відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. За відповідну постанову №10341 проголосували всього 238 депутатів.
Дивися повний текст Рада не відправила Гройсмана у відставку.
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Додано: Чет 30 тра, 2019 15:30
Рада не відправила Гройсмана у відставку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада не відправила Гройсмана у відставку.
Додано: Чет 30 тра, 2019 15:31
То есть при друге Порошенко, таких возможностей не было ... вот оно как :)
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