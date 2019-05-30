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Україна, Грузія й Азербайджан
запустять залізничний...

Україна, Грузія й Азербайджан запустять залізничний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08

Україна, Грузія й Азербайджан запустять залізничний...

Пропонуємо до обговорення:
Україна, Грузія і Азербайджан мають намір налагодити залізничний маршрут з Китаю в Європу і запустити його до 2020 року.

Дивися повний текст Україна, Грузія й Азербайджан запустять залізничний маршрут з Китаю до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08

В 2016 году УЗ уже отправляла "тестовый контейнерный поезд". Отправился он из Ильичевска в сторону Китая 15 января, а вернулся 19 апреля (пустым кстати).

Справедливости ради, добавлю: само по себе время в пути составило около 4 недель, остальное время искали обратный груз, да видать не нашли...
https://gordonua.com/specprojects/timeline.html
https://www.unian.net/economics/transpo ... styim.html
Radon
 
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