Україна, Грузія і Азербайджан мають намір налагодити залізничний маршрут з Китаю в Європу і запустити його до 2020 року.
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Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08
Україна, Грузія й Азербайджан запустять залізничний...
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Дивися повний текст Україна, Грузія й Азербайджан запустять залізничний маршрут з Китаю до Європи.
Додано: Нед 02 чер, 2019 13:08
В 2016 году УЗ уже отправляла "тестовый контейнерный поезд". Отправился он из Ильичевска в сторону Китая 15 января, а вернулся 19 апреля (пустым кстати).
Справедливости ради, добавлю: само по себе время в пути составило около 4 недель, остальное время искали обратный груз, да видать не нашли...
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