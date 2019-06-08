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Україна зможе вступити до
Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...

Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:12

Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...

Пропонуємо до обговорення:
Глави парламентів України, Литви і Польщі задекларували в резолюції Міжпарламентської асамблеї терміни вступу України до Євросоюзу. Україна має великий шанс вступити до ЄС в 2025-2027 рр.

Дивися повний текст Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. - Парубій.
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что взять с пустобреха...
Vagabondo
 
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Кучмо помню обещало вступить в ЕС в 2011. Это как коммунизм, вроде бы близко, но никогда не наступает.
lite
 
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  Vagabondo написав:что взять с пустобреха...


А местные порохоботы уверены в обратном
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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7 лет большой срок, многое можно сделать. Вполне реально. Про безвиз тоже тявкали, что нереально, а потом рты позакрывали.
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