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Україна зможе вступити до
Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...

Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02

  Rainbow написав:А что такое Евросоюз?
От власти зависит уровень жизни в стране, можно никуда не идти и ни во что не вступать, при этом жить хорошо.
Дороги ровные для людей (мы за это платим, бесплатно не требуеv).

От власти при современном устрое общества уровень жизни зависит намного меньше, чем от вас самого.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 19:04

  vitaliygoodlife написав:ага, з заводами радянськими з поїздами радянцькими з фермами(колгоспами) радянськими ми дамо конкурентний продукт?
Чи потдаруємо ринок збуту?

Чтобы быть хорошим рынком сбыта - нужно иметь сильную экономику и зажиточных людей.
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 20:19

Re: Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...

Интересно, а ЕС знает хоть, что мы можем туда вступить?
Ну ладно, пусть не ЕС... Меркель знает? Или хотя бы Юнкер в курсе?
Или это пока только один Парубий в провидца играет-зажигает?
antey1969
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