От власти при современном устрое общества уровень жизни зависит намного меньше, чем от вас самого.
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Додано: Вів 11 чер, 2019 19:02
От власти при современном устрое общества уровень жизни зависит намного меньше, чем от вас самого.
Додано: Вів 11 чер, 2019 19:04
Додано: Вів 11 чер, 2019 20:19
Re: Україна зможе вступити до Євросоюзу в 2025-2027 рр. -...
Интересно, а ЕС знает хоть, что мы можем туда вступить?
Ну ладно, пусть не ЕС... Меркель знает? Или хотя бы Юнкер в курсе?
Или это пока только один Парубий в провидца играет-зажигает?
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