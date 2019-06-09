Близько 9 мільйонів українців щорічно виїжджають на сезонні роботи за кордон.
Дивися повний текст Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної катастрофи - експерти.
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Додано: Пон 17 чер, 2019 13:47
Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної катастрофи - експерти.
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:38
Опять пугают как там плохо, а они все едут и едут неблагодарные. Типа переживают кто нашу клубнику собирать будет ежели все туда Прежде чем что то делать нужно думать, а ежели не думая то вот такая хрень получается. Зеленский начинает меня пугать как и его предшественник, выступая про сельское хозяйство и ИТ. Они там наверху только это знают ? Так чего потом выть где люди, видать не все граждане програмисты и агрономы и места таким им в стране все меньше ...
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:54
Автоматизация села не требует большого количества людей, а it не требует проживания в стране
Додано: Пон 17 чер, 2019 17:15
Ах как 5-ый канал распереживался.
На Рошен стало сложно заманить персонал?)))
Додано: Пон 17 чер, 2019 19:11
Интересно. А с прямого тут тоже сюжеты мелькали?
Помню как только только начинался отток рабочей силы мои посты про заработки в Польше тут активно терлись.
Додано: Пон 17 чер, 2019 20:42
Re: Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної
какой такой трудовой стаж ? товарищи вы какой бред несете ? какая средняя продолжительность жизни в Украине ? а какой возраст выхода на пенсию
Источник: deltabank-online.com.ua/pensionnyj-vozrast-v-ukraine/
как итог если вы сейчас молодой вам до ~36 лет условно тот возраст до которого еще ездят на клубнику вас на пенсию отпустят скорее всего в 65 ( так как за 30 лет пенс возраст повысят ) , а срок жизни этак 67 ... УСЕ продумано
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 17 чер, 2019 21:21
ну она то не требует. но например в той же мега продвинутой Дании постоянная нехватка персонала на фермах, поэтому туда гребут всех желающих поработать, главное чтобы один курс аграрного универа был за спиной.
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