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Сезонна трудова міграція може
призвести до демографічної...

Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 13:47

Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...

Пропонуємо до обговорення:
Близько 9 мільйонів українців щорічно виїжджають на сезонні роботи за кордон.

Дивися повний текст Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної катастрофи - експерти.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:38

Опять пугают как там плохо, а они все едут и едут неблагодарные. Типа переживают кто нашу клубнику собирать будет ежели все туда ;) Прежде чем что то делать нужно думать, а ежели не думая то вот такая хрень получается. Зеленский начинает меня пугать как и его предшественник, выступая про сельское хозяйство и ИТ. Они там наверху только это знают ? Так чего потом выть где люди, видать не все граждане програмисты и агрономы и места таким им в стране все меньше ...
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:54

Автоматизация села не требует большого количества людей, а it не требует проживания в стране
pantech1980
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 17:15

Ах как 5-ый канал распереживался.
На Рошен стало сложно заманить персонал?)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 19:11

Интересно. А с прямого тут тоже сюжеты мелькали?
Помню как только только начинался отток рабочей силы мои посты про заработки в Польше тут активно терлись.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 20:42

Re: Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної

какой такой трудовой стаж ? товарищи вы какой бред несете ? какая средняя продолжительность жизни в Украине ? а какой возраст выхода на пенсию
Так же известно, что с 1 января 2019 года на заслуженный отдых граждане получили возможность уходить в 60, 63 или 65 лет. Этот возраст зависит от количества накопленных лет страхового стажа в трудовой деятельности.
Источник: deltabank-online.com.ua/pensionnyj-vozrast-v-ukraine/

Выяснилось, что при рождении средняя ожидаемая продолжительность жизни по Украине равна 71,98 года. У женщин показатели немного оптимистичнее - их ожидаемый возраст составляет 76,78 лет, а у мужчин - всего 67,02 лет


как итог если вы сейчас молодой вам до ~36 лет условно тот возраст до которого еще ездят на клубнику :roll: вас на пенсию отпустят скорее всего в 65 ( так как за 30 лет пенс возраст повысят ) , а срок жизни этак 67 ... УСЕ продумано :wink:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 21:21

  pantech1980 написав:Автоматизация села не требует большого количества людей, а it не требует проживания в стране

ну она то не требует. но например в той же мега продвинутой Дании постоянная нехватка персонала на фермах, поэтому туда гребут всех желающих поработать, главное чтобы один курс аграрного универа был за спиной.
Laven
 
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