|
|
|
Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:04
статья заказная не очем.
-
tedswing45
-
-
- Повідомлень: 6
- З нами з: 14.05.19
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13
cia написав:
Если ситуация не поменяется коренным образом то отток людей продолжится и даже может возрасти в связи с либерализацией и упрощением условий в польше и других странах ЕС
Я только за, двумя руками и ногами, а то уже как то тесновато в Киеве и окрестностях
-
tigr-uu
-
-
- Повідомлень: 641
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
tigr-uu написав:
а то уже как то тесновато в Киеве и окрестностях
и как только раньше все 50 млн. помещалось в стране..
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3366
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 626 раз.
- Подякували: 270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 13:54
Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе.
Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
-
Волгарь
-
-
- Повідомлень: 6651
- З нами з: 12.10.12
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 688 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 21:00
Волгарь написав:
Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе.
Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
Странно при этом, что Прибалтика живёт лучше, чем Украина и РФ вместе взятые) Так что ни так все страшно у них, как вещают на Первом канале или НТВ.
-
SMOKE
-
-
- Повідомлень: 3982
- З нами з: 06.02.09
- Подякував: 779 раз.
- Подякували: 1637 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 18 чер, 2019 22:35
SMOKE написав:
Странно при этом, что Прибалтика живёт лучше, чем Украина и РФ вместе взятые)
То, что, к примеру, США живут лучше, чем Украина, Россия, Прибалтика и вся Восточная Европа вместе взятые не означает, что в США нет проблем.
Отток молодого и трудоспособного населения - это крайне неприятная тенденция для любой страны. Хоть для Украины, хоть для Прибалтики. Как мне рассказывали, в Польше, например, это поняли уже давно и проводят какие-то госпрограммы, направленные на удержание людей и на возврат уехавших раньше.
-
PasserBy
-
-
- Повідомлень: 79
- З нами з: 04.01.19
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|