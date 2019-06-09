Сезонна трудова міграція може призвести до демографічної...
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Волгарь написав:Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе. Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
Странно при этом, что Прибалтика живёт лучше, чем Украина и РФ вместе взятые) Так что ни так все страшно у них, как вещают на Первом канале или НТВ.
SMOKE написав:Странно при этом, что Прибалтика живёт лучше, чем Украина и РФ вместе взятые)
То, что, к примеру, США живут лучше, чем Украина, Россия, Прибалтика и вся Восточная Европа вместе взятые не означает, что в США нет проблем. Отток молодого и трудоспособного населения - это крайне неприятная тенденция для любой страны. Хоть для Украины, хоть для Прибалтики. Как мне рассказывали, в Польше, например, это поняли уже давно и проводят какие-то госпрограммы, направленные на удержание людей и на возврат уехавших раньше.
Волгарь написав:Миграция не МОЖЕТ привести, она уже ПРИВЕЛА к демографической катастрофе. Из-да оттока трудоспособных возрастов, естественная депопуляция населения всего за три месяца составила 83 тыс. человек - 315-320 тыс. в годовом исчисление. Это почти 1% от наличного населения страны - даже в Литве и Латвии, переживающих схожую тенденцию (там в год уезжает до 2% трудоспособных), ситуация немногим лучше
Странно при этом, что Прибалтика живёт лучше, чем Украина и РФ вместе взятые) Так что ни так все страшно у них, как вещают на Первом канале или НТВ.
Вы плохо осведомлены GDP per capita, PPP (current international $) https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD Estonia 2017 33,447.8 Latvia 2017 28,362.0 Lithuania 2017 33,252.7 ussian Federation 2017 25,763.3 Ukraine 2017 8,698.7 Как видите, даже у Эстонии ВВП на душу населения, меньше, чем суммарный у Украины и РФ. Кроме того, до 10% ВВП в каждой из этих стран - прямые дотации ЕС, срок которых скоро истекает. Не удивлюсь, если по итогам 18-го разница с РФ вообще будет в пределах колебаний кросс-курса доллар-евро (10-15%).