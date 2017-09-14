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Стало відомо, скільки неякісного
бензину пропонують покупцям

Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 05:40

Стало відомо, скільки неякісного бензину пропонують покупцям

Пропонуємо до обговорення:
Наприклад, слід запастися бензином, бо на АЗС окупованого півострова обіг фальсифікованого бензину зараз становить не менше ніж 20%.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 05:40

В Крим відпочивати їдуть малороси або хохли. Українці відпочивають в себе вдома або за кордоном.
torchenuksergiy
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