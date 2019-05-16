Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу КМДА.
Дивися повний текст Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко звільнив главу підприємства, відповідального за стан мостів у Києві.
Додано: Пон 24 чер, 2019 15:58
Ну да, балансодержатель... А Виталик, его назначивший, значит не при чем.
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