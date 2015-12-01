Обменник, продающий фальшивые евро

Додано: Чет 27 чер, 2019 15:32

Покупал 04.06.19 1500 евро в обменном пункте по адресу г. Киев, Чоколовский бульвар, 35 (ТОВ "Фінансова Компанія "Артем", Київське відділення №23, ЄДРПОУ 40428605), одна из купюр номиналом 100 евро оказалась фальшивой. При покупке быстро пересчитал деньги и пошел в офис, в офисе достал деньги из сумки и решил просмотреть купюры и одна из купюр показалась подозрительной. Сразу же пошёл обратно в обменник, чтоб кассир проверил мне её на машинке, но не успел я достать эту купюру и показать ей, как она сразу же начала мне кричать, что она фальшивая, даже не просмотрев ее на аппарате, так как сама мне её и дала. Квитанция про совершение валютно-обменной операции также была с нарушениями, на ней отсутствовали подпись кассира и печать. После этого вызвал полицию в данный обменный пункт и позвонил на горячую линию Нацбанка и сообщил об инциденте. Ситуацию, конечно, затрудняет тот факт, что я не на месте обнаружил фальшивку и вернулся в обменник спустя 25 минут где-то. У кого были подобные ситуации и куда можете посоветовать ещё обратиться, чтоб как-то наказать мошенников? Доказать, что эту купюру дала мне кассир данного обменника сложно и мошенники зная про это, могут и дальше продолжать обманывать людей.