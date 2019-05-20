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За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лип, 2019 22:03
Волгарь написав:
Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны.
235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.
Тигипко фактически купил остров Рыбальский, расположенный в самом центре Киева. Сам завод без админресурса не представляет собой ни какой ценности и пойдёт в лом. А остров Рыбальский по Генплану развития Киева должен стать Kiev City - деловым и административным центром Киева. Можно только догадываться почём там будет квадратный метр офисной застройки.
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Додано: Чет 11 лип, 2019 22:09
Странно, он же благотворитель. На кого в действительности молятся порохоботы?
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