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За «Кузню на Рибальському»
Порошенко отримав $235,8 млн...

За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:03

  Волгарь написав:Очень неплохие деньги за предприятие, перспективы загрузки которого на полную мощность и прибыльной работы более чем туманны.
235 млн. долларов - это 10 млн. чистого дохода и безо всякого завода.


Тигипко фактически купил остров Рыбальский, расположенный в самом центре Киева. Сам завод без админресурса не представляет собой ни какой ценности и пойдёт в лом. А остров Рыбальский по Генплану развития Киева должен стать Kiev City - деловым и административным центром Киева. Можно только догадываться почём там будет квадратный метр офисной застройки.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 22:09

Re: За «Кузню на Рибальському» Порошенко отримав $235,8 млн.

Странно, он же благотворитель. На кого в действительности молятся порохоботы?
Black Jack - White Business
ruvex
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