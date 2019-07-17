Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Волгарь написав:А вот, поди ж ты, 40 лет назад в Большой Советской ЭНЦИКЛОПЕДИИ, где выверяли каждую точку, а в каждом последующем томе присылали список опечаток предыдущего, напечатали такое (и несомненно с ведома и после рецензии Академии Наук УССР), что отрицает в сущности нынешний краеугольный миф истории.
При полном согласие и при участии тех самых историков, которые в 90-х стали творцами множества ныне существующих мифов.
Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР.
Під 1189 роком у літописі в оповіданні про князя Ростислава Берладника згадується, що він приїхав «в Україну Галицьку» (князь в’їхав у князівство володіти ним як одним цілим, а не якимись його околицями). У Галицько-Волинському літописі 1213 р. є запис: «Данило ж повернувся додому і їхав з братом і прияв Берестій, і Угровеськ і Верещин, Столпе, Комов і всю Україну». Тобто знову йдеться не про околиці, а про все князівство Забужжя з центром в Угровеську (нині городище у с. Новоугрузьке Любомльського району на Волині).
Знані також повідомлення про польських князів, які після походу на Галичину й Волинь верталися «в свою Україну», знов-таки, у власне князівство, а не в його околиці.
Отже, «Україна» в літописах XII-XV ст. абсолютно чітко виступає синонімом слова «князівство». Щоб зрозуміти це, історикам просто варто було неупереджено прочитати літописи. Слово «Україна» багаторазово вживається протягом кількох століть після своєї появи на позначення понять «наше князівство», «наша земля», «країна». Паралель прозора — адже й нині слово «країна» не змінило свого значення. «Українянин», а пізніше «українець», відповідно, означало «земляк», «співвітчизник». Нарешті, в українській мові слова «окраїна» взагалі нема, замість нього — «околиця». Усі люди схильні розглядати свою землю центром. Чи хтось називатиме її «околицею», та ще й іноземною мовою?