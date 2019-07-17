RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:00

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Волгарь написав:А вот, поди ж ты, 40 лет назад в Большой Советской ЭНЦИКЛОПЕДИИ, где выверяли каждую точку, а в каждом последующем томе присылали список опечаток предыдущего, напечатали такое (и несомненно с ведома и после рецензии Академии Наук УССР), что отрицает в сущности нынешний краеугольный миф истории.
При полном согласие и при участии тех самых историков, которые в 90-х стали творцами множества ныне существующих мифов.

Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР. :)
Під 1189 роком у літописі в оповіданні про князя Ростислава Берладника згадується, що він приїхав «в Україну Галицьку» (князь в’їхав у князівство володіти ним як одним цілим, а не якимись його околицями). У Галицько-Волинському літописі 1213 р. є запис: «Данило ж повернувся додому і їхав з братом і прияв Берестій, і Угровеськ і Верещин, Столпе, Комов і всю Україну». Тобто знову йдеться не про околиці, а про все князівство Забужжя з центром в Угровеську (нині городище у с. Новоугрузьке Любомльського району на Волині).

Знані також повідомлення про польських князів, які після походу на Галичину й Волинь верталися «в свою Україну», знов-таки, у власне князівство, а не в його околиці.

Отже, «Україна» в літописах XII-XV ст. абсолютно чітко виступає синонімом слова «князівство». Щоб зрозуміти це, історикам просто варто було неупереджено прочитати літописи. Слово «Україна» багаторазово вживається протягом кількох століть після своєї появи на позначення понять «наше князівство», «наша земля», «країна». Паралель прозора — адже й нині слово «країна» не змінило свого значення. «Українянин», а пізніше «українець», відповідно, означало «земляк», «співвітчизник». Нарешті, в українській мові слова «окраїна» взагалі нема, замість нього — «околиця». Усі люди схильні розглядати свою землю центром. Чи хтось називатиме її «околицею», та ще й іноземною мовою?

https://everyday.in.ua/?p=12166
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8164
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як відрізнити підроблену каву і скільки вона має коштувати 1, 2
R2 » Сер 17 лип, 2019 16:07
11 484
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 11:34
Faceless
КСУ визнав конституційним закон про освіту 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 17 лип, 2019 09:05
32 856
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лип, 2019 09:38
Odessa Voyager
У скільки обійдеться висадка людини на Місяць
R2 » Сер 17 лип, 2019 18:44
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 лип, 2019 18:44
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14097)
18.07.2019 12:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.