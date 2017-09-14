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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  lapay написав:Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР. :)

https://everyday.in.ua/?p=12166


1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР
2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси.
Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 13:36

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали

Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B2%D0%B0)
1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн. Карта — «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії й Малої Татарії). Інший український варіант назви карти — «Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном». Написи Russia Rubra (Червона Русь) та Ukraina (Україна) проведені паралельно через всю українську етнічну територію. Напис Ukraina — від Поділля до Полтавщини.[36]

1750 р. Тобіас Йоганн Маєр. Карта — «Mappa Geographica Regni Poloniae». Карта публікувалася в різних атласах (вісім версій). Напис UКRAINА (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від Покуття до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA). Це одна із перших карт де до України належить Галичина. Червона Русь — територія від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Бєлгорода (тепер Росія).[37]

1765 р.Тобіас Йоганн Маєр. Карта — "Map of the Kingdom of Poland and the Grand Dutchy of Lithuania, from Tob. Mayer of the Cosmographical Society of Nuremberg, ". Напис UКRAIN (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA).[38]

На картах німецького картографа Габріеля Боденера зустрічається напис «UKRAYNE»[39].
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:00

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Ну, и когда ответить нечего, обязательно нужно вспомнить евреев.

Євреї, на відміну, від русинів, точно жили на всій території Правобережної України. Так як же поляки називали українців і євреїв - знаток української історії?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:03

  lapay написав:Євреї, на відміну, від русинів, точно жили на всій території Правобережної України. Так як же поляки називали українців і євреїв - знаток української історії?

Я тебе одну тайну расскажу(ты только никому не говори).
Евреи жили на этом свете и имели города и письменность когда славяне ходили ещё по лесам без всякого названия
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:18

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Евреи жили на этом свете и имели города и письменность когда славяне ходили ещё по лесам без всякого названия

Це як - типу русинів, які, виявляється, жили не в Карпатах, а по всій земній кулі?
Євреям казочку про богообраність краще палестинцям розповізти, а то вони, чомусь, в це слабо вірять.
Мене не цікавить, хто кому Рабінович - я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:21

  lapay написав:...я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.

вы таки сделали мой день, Лепэн! :lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:24

  sequence написав:И СССР не насильственно, а как раз очень-очень мягкую политику проводил, без всяких изъятий украинской литературы из библиотек, закрытия школ и т.д.


Мягкую, ага.
выступление Алексея Косыгина, члена Президиума ЦК КПСС, Главы Совета Министров СССР: «Вопросы политической, идеологической работы по национальному вопросу должны быть в центре внимания. Здесь тяжело искать причину возникновения национализма. А еще тяжелее его искоренить. Мы должны применять как воспитательную, так и карательную политику. В нашем искусстве, театрах, кино очень много отступлений от нашей идеологии... Непонятно, почему в Украине в школах должны изучать украинский язык


Даже Довженко (знаешь такого?) в свое время охреневал:
На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорока-мільйонної УРСР (повністю) проводиться російською мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР. Такого нема ніде в світі.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:31

  27661 написав:и не увидел "смерть космической отрасли"


Вот тут наглядно:
https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/graph/png/Space_launch_market_competition/0/51c6061bcde0b6f3780e43e23e13f7d8a05c8b27.png

Приплюсовать сюда 50 (пятьдесят, Карл!) с лишним запоротых движков для "Протонов", убитый завод Хруничева, распил с "Восточным" (да и со всем остальным), общее снижающеся качество... Картинка выпуклая получится.

  27661 написав:сейчас посмотрю ещё
"судостроительной и авиастроительной "

может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?


Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56

Sommer
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?

Привет Соммер.
Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно.
Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.

P.S. Твоя ссылка на запуски, показала почти ровную линию запусков. Это никак не смерть
космической отрасли.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:15

  27661 написав:Sommer
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?

Привет Соммер.
Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно.
Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.


Все правильно написал! Вяличие энергетической сверхдержавы оно такое, "невидное". :mrgreen:

Начинаем ликбез со ссылками:

Почти во всех двигателях для ракет-носителей "Протон-М", отозванных Роскосмосом и возвращенных на завод, обнаружены дефекты. Речь идет о 71 силовой установке второй и третьей ступеней – все они подлежат переборке.

https://www.svoboda.org/a/28401759.html

Семьдесят один движок, Карл! Я был даже слишком оптимистичен.

[url]На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр[/url]
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/25/805022-raketnogo-zavoda

https://tass.ru/ekonomika/6524185
Кудрин назвал беспрецедентными масштабы хищений при строительстве космодрома Восточный

https://tass.ru/proisshestviya/6434528
По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды.


  27661 написав:P.S. Твоя ссылка на запуски, показала почти ровную линию запусков. Это никак не смерть
космической отрасли.


16 запусков в 2012-м, 16 запусков в 2014-м, 9 запусков в 2016-м, 5 запусков в 2018-м.

Ровная линия, ага. Ровная линия, ведущая вниз. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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