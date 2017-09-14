Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР 2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси. Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
shapo написав:Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
Русини в Карпатах жили. Україною, поступово, почали називати місцевість, де жили українці. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0 ... 0%B2%D0%B0) 1712 р. Йоганн-Баптист Гоманн. Карта — «Vkrania quæ et Terra Cosaccorum cum vicinis Walachiæ, Moldaviæ, Minoris, Tartariæ provinciis» (Україна чи Козацька земля з прилеглими провінціями Валахії, Молдавії й Малої Татарії). Інший український варіант назви карти — «Україна, що є Землею Козаків з сусідніми провінціями Валахії, Молдавії, Малої Татарії представлена Йоганом Баптистом Гоманном». Написи Russia Rubra (Червона Русь) та Ukraina (Україна) проведені паралельно через всю українську етнічну територію. Напис Ukraina — від Поділля до Полтавщини.[36]
1750 р. Тобіас Йоганн Маєр. Карта — «Mappa Geographica Regni Poloniae». Карта публікувалася в різних атласах (вісім версій). Напис UКRAINА (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від Покуття до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA). Це одна із перших карт де до України належить Галичина. Червона Русь — територія від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Бєлгорода (тепер Росія).[37]
1765 р.Тобіас Йоганн Маєр. Карта — "Map of the Kingdom of Poland and the Grand Dutchy of Lithuania, from Tob. Mayer of the Cosmographical Society of Nuremberg, ". Напис UКRAIN (Україна) зображено великими літерами й охоплює територію від м. Ярослава та м. Перемишля (тепер Польща) до Дніпра. UКRAIN (Україна) ототожнюється з Червоною Руссю (RED RUSSIA).[38]
На картах німецького картографа Габріеля Боденера зустрічається напис «UKRAYNE»[39].
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
shapo написав:Евреи жили на этом свете и имели города и письменность когда славяне ходили ещё по лесам без всякого названия
Це як - типу русинів, які, виявляється, жили не в Карпатах, а по всій земній кулі? Євреям казочку про богообраність краще палестинцям розповізти, а то вони, чомусь, в це слабо вірять. Мене не цікавить, хто кому Рабінович - я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
sequence написав:И СССР не насильственно, а как раз очень-очень мягкую политику проводил, без всяких изъятий украинской литературы из библиотек, закрытия школ и т.д.
Мягкую, ага.
выступление Алексея Косыгина, члена Президиума ЦК КПСС, Главы Совета Министров СССР: «Вопросы политической, идеологической работы по национальному вопросу должны быть в центре внимания. Здесь тяжело искать причину возникновения национализма. А еще тяжелее его искоренить. Мы должны применять как воспитательную, так и карательную политику. В нашем искусстве, театрах, кино очень много отступлений от нашей идеологии... Непонятно, почему в Украине в школах должны изучать украинский язык
Даже Довженко (знаешь такого?) в свое время охреневал:
На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорока-мільйонної УРСР (повністю) проводиться російською мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР. Такого нема ніде в світі.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Приплюсовать сюда 50 (пятьдесят, Карл!) с лишним запоротых движков для "Протонов", убитый завод Хруничева, распил с "Восточным" (да и со всем остальным), общее снижающеся качество... Картинка выпуклая получится.
27661 написав:сейчас посмотрю ещё
"судостроительной и авиастроительной "
может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Привет Соммер. Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно. Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.
P.S. Твоя ссылка на запуски, показала почти ровную линию запусков. Это никак не смерть космической отрасли.
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Привет Соммер. Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно. Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.
Все правильно написал! Вяличие энергетической сверхдержавы оно такое, "невидное".
Начинаем ликбез со ссылками:
Почти во всех двигателях для ракет-носителей "Протон-М", отозванных Роскосмосом и возвращенных на завод, обнаружены дефекты. Речь идет о 71 силовой установке второй и третьей ступеней – все они подлежат переборке.