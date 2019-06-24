КСУ визнав конституційним закон про освіту

Ну то в контексті шкіл Закарпаття, тамошнім громадянам України буде не зайвим вивчити українську мову. Щоб стати не тільки угорцями, а ще й українцями.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:41
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:43
Политика разделения никогда еще не приводила ни к чему хорошему, но эти грабли в Украине особенно популярны несмотря на собственный опыт.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:45
Про який поділ йдеться? Я кажу про об'єднання громадян України. Дивно, що в Угорщині ніхто не заморочується з українськими школами.
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:51
Ну если до сих пор не понятно, то можно продолжать. Итог так или иначе не заставит себя ждать. Объединяют людей не законами "против", а законами "за". Чтобы всем было комфортно жить.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:53
Йдеться якраз про закон "за". За українську мову. Я, українець, хочу щоб мені було комфортно жити. Можна так?
Додано: Сер 17 лип, 2019 12:57
Несомненно. Что посоветуете для комфортности людям говорящим с рождения на других языках?
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:08
Якщо ви про громадян України — нехай вчать українську та послуговуються нею. Так в усіх країнах. Вдома можете розмовляти хоч угорською, хоч китайською. Скільки мов знаєш, стільки разів людина і т.д. і т.п.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:14
Український угорець, як і румун чи грек не має ставати українцем! Українцем має стати українець. Це елементарно!
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:17
Може хтось навести приклад, коли представник однієї з корінних нацменшин "качав права" в Києві, наприклад, щоб до нього зверталися його рідною мовою?
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:27
Кому з українців "некомфортно" від того, що в маленькому селі Гать жителі спілкуються угорською. Поїдьте до них, ввічливо привітайтесьукраїнською і Вам будуть відповідати зрозумілою мовою. Перевірено!
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