Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:50

И я согласен, что в Киеве щас много других срочных и неотложных проблем. Например - ямы во дворах и на дорогах. Это просто позор какой-то. Погуглил - стоимость заасфальтировать яму метр на метр - около 1тыс.грн. Ну ок, пусть 1500грн. с учетом щебня, песка и что еще там надо для уплотнения слоя. То есть за 300 млн.грн. можно заасфальтировать 200 тыс. ям размером 1кв.м. по всему Киеву. К евровидению сделали от Левобережки до Березняков всю набережную. И дорогу, и тротуары, и газоны. Супер. Спасибо. Но сворачиваешь во дворы на Русановке - и начинаешь прыгать по ямам. И это европейская столица??? В Варшаве я не видел стекляных мостов, но в спальных районах всё очень аккуратно - без ям, тротуары из плиточки, газоны политы, большинство советских домов утеплено и окрашено в яркие цвета. Я за то, чтоб и Киеве так же было - сначала сделайте основное для Киевлян, а потом уже для туристов.