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Кличко завинив 121 млн
гривень за "скляний міст"

Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:30

  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:01

  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:14

мост построен на налоговые отчисления киевлян. для остальных нужно сделать вход платным. Кличко - бонус за строительство.
alex_o
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:23

  sequence написав:
  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

чо?
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?


Я и метро не каждый день пользуюсь, так давай метро закроем? Тем более, альтернатив метро полно.

  shapo написав:
  Giroi написав:..

Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.

Там что, по утрам и вечерам люди на работу ходят?


Люди помимо работы еще и отдыхают. Гетто, в которых люди только работают и спят, пусть строят в другом месте.
Giroi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56

sequence
позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?

Я киевлянин. Был на мосту один раз, причем на прошлых выходных. Конечно по нему не каждый день на работу ходят, но людей в выходной на нём было не протолкнуться, поэтому считаю мост нужен. Другой момент, что цифра более чем в 300 лямов - не кислая. Но в данном случае, что это больше вопрос к НАБУ. Допускаю, что такие сейчас цены, но именно НАБУ должна была расставить все точки над "i", а сидя на завалинке безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там?
Mediantos
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:07

Re: Кличко и др.

  Mediantos написав:безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!
Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там

7 раз отмерь, а потом трать 300 млн. бюджетных стредств
Очень много брака за время правления Кличко. оно само так?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 19:26

Стеклянный мост Чжанцзяцзе
В 2016 году китайцы открыли в провинции Улинъюань самое длинное стеклянное сооружения для пешеходов. При этом на все работы потратили приблизительно 4,3 миллиона долларов. Его длина составляет 430 метров, а ширина - шесть метров. При этом ходить по нему могут одновременно около 800 человек.
Учитывая такую дешевую стоимость, многие усомнились в его качестве. Тогда для проверки на мосту проезжал автомобиль, после чего строители намеренно пытались разбить одну секцию кувалдами. При этом у них получилось лишь добиться трещин на верхнем слое покрытия.


Зображення

Зображення

Мост в 3 раза дешевле, но в 2 раза длиннее. Ну и визуально разница существенна, ее невооруженным глазом видно.

Как там: все познается в сравнении? И это так 8)
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 01:41

Re: Кличко завинив 121 млн гривень за

  EKO написав:Мост в 3 раза дешевле, но в 2 раза длиннее. Ну и визуально разница существенна, ее невооруженным глазом видно.

ну так под ним ни одной опоры, вот вам и разница в цене и внешнем виде. Да мягких грунтов там нет, не надо укреплять... + за воровство расстрел))
miroshnich007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:31

EKO

Из википедии:
Существуют расхождения в оценке стоимости моста: в мае 2016 года британское издание Dailymail публиковало статью о ходе строительства, указав стоимость проекта 2.6млн фунтов, однако впоследствии сумма в тексте была заменена на 460млн юаней (48млн фунтов), хотя в URL статьи сохранилось изначальное "2-6-millions"[5] ; в день открытия моста для посетителей китайское CCTV назвало стоимость строительства "22.5 миллиона юаней или 3.4 миллиона USD"[6], что впоследствии было повторено BBC News ("3.4 млн USD или 2.6 млн фунтов")[7] и другими СМИ; через месяц британский Wired UK указал 460млн уюаней (48млн фунтов) без ссылки на источник[8].
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 08:50

Re: Кличко завинив 121 млн гривень за

И я согласен, что в Киеве щас много других срочных и неотложных проблем. Например - ямы во дворах и на дорогах. Это просто позор какой-то. Погуглил - стоимость заасфальтировать яму метр на метр - около 1тыс.грн. Ну ок, пусть 1500грн. с учетом щебня, песка и что еще там надо для уплотнения слоя. То есть за 300 млн.грн. можно заасфальтировать 200 тыс. ям размером 1кв.м. по всему Киеву. К евровидению сделали от Левобережки до Березняков всю набережную. И дорогу, и тротуары, и газоны. Супер. Спасибо. Но сворачиваешь во дворы на Русановке - и начинаешь прыгать по ямам. И это европейская столица??? В Варшаве я не видел стекляных мостов, но в спальных районах всё очень аккуратно - без ям, тротуары из плиточки, газоны политы, большинство советских домов утеплено и окрашено в яркие цвета. Я за то, чтоб и Киеве так же было - сначала сделайте основное для Киевлян, а потом уже для туристов.
ALexxxS
 
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