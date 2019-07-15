Там всегда полно народа
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:19
Re: Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25
Там всегда полно народа[/quote]
киевляне работу прогуливают?
или жители пригородов, просадив зарплату в Лавине идут глянуть на восьмое чудо света?
Ажиотаж быстро улетучится, а практической цели он особо не несет.
Но ремонтировать криворуко спроектированный объект придется за счет как раз киевлян.
не?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25
Re: терки
В новом Шулявском путепроводе Кличко не заинтересован? там будет полно машин
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:30
Пусть бы лучше улицы подлатал, а то яма на яме, после зимы пооставалось огрехов ого-го, и никто теперь этим, походу, даже не планирует заниматься. На проспекте Бандеры разметки вообще не осталось, сколько там полос даже не поймешь. А мэр, красавец, мосты строит!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:36
Этот пост для развлечения и прогулок, но никак не больше. Трудно представить что кто-то им пользуется для того чтобы сходить в магазин или на работу
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:11
Laven Уже ответили выше, что не только на работу люди ходят, чтобы хорошо работать нужно хорошо отдыхать. В наше время вообще на работу ходить необязательно . Так что мост нужен, но вот нужен ли он больше других инфраструктуреых проектов, это вопрос. Для ответа на него есть эксперты-урбанисты и консультанции с громадами. Это было? Или просто попиариться решили? Я не знаю.
По качеству - это 2й вопрос.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 20:46
Когда планировали постройку того моста, то проект оценивали в те же самые 4-5 миллионов долларов. Допускаю, что ошиблись в расчетах, но не верится, что аж в 10-15 раз, как и в цифру 460 млн. юаней, т.е. почти 70 миллионов долларов. Иначе, проектанты бы уже давно чалились в местах отдаленных, в лучшем случае
Также хочу вам сказать, что если разобраться, и 346 млн гривень (13,3 млн. долларов) за киевский мостик, тоже будет далеко не вся окончательная сумма.
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