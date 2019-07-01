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Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
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Додано: Пон 05 сер, 2019 19:46
BIGor написав:
Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
во во
смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров.
так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает.
а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 20:33
BIGor написав:
Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
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Додано: Пон 05 сер, 2019 21:26
Viktor написав: BIGor написав:
Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
Думаю что ребята, занимающиеся молочкой (молоко-масло-творог-сыр и тд) явно не самые бедные люди, нуждающиеся в гос. дотациях.
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