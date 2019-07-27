RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Молочні продукти за півроку
подорожчали на 4,5%

Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 19:46

  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


во во

смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров.
так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает.
а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2086
З нами з: 15.09.12
Подякував: 214 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 20:33

  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
Viktor
 
Повідомлень: 220
З нами з: 23.05.16
Подякував: 37 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 21:26

  Viktor написав:
  BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.


Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.


Думаю что ребята, занимающиеся молочкой (молоко-масло-творог-сыр и тд) явно не самые бедные люди, нуждающиеся в гос. дотациях.
DoooM
 
Повідомлень: 35
З нами з: 11.01.16
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 10:33

Re: Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

  alter написав:Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.


Это не сказочки для налоговой - все верно около 1 грн они зарабатывают. Я занимался калькуляцией. Уже на этапе закупки цена возрастает очень сильно. Вы думаете они от хорошей жизни закупают так дешево? Просто закупка дороже и они уже в убытке. Одна организация молоковозов (а они должны организованно собрать и привезти молоко уже рано утром) - как минимум удваивает затраты. Далеко не каждый молоковоз идет полным, качество опять же собранного продукта оставляет желать лучшего, потери, порча, и т.д. делают свое дело. Было это давненько, но я не думаю что что то изменилось с тех пор в этой отрасли.
Конрад Карлович
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1478
З нами з: 28.04.10
Подякував: 5 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 13:32

Re: Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

Тут понабежали плакальщики , невпопад рассказывающие что с одной стороны ТОП-ы дескать закупают молоко по более дорогой цене, другой рассказывает нам что все таки закупают они дешево , но вынуждены удорожать "уже на моменте закупки", так как жизнь тяжелая у молочников. Бедные должны с 3-4-5 грн до 20-25 повышать. Что касается закупки ПА10 - ну не могут же они в наглую повышать с 3,5-5 грн до 26 - по которым продают в магазинах. Поэтому им нужно показать "закупку", наверняка не без отката, чтобы показать маржу не с 4 грн а уже с 10. Но это не значит что они зарабатывают меньше. Схема стара как мир.

Теперь к фактам. Значит это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :
Зображення

Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.

То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.

Зображення

Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.

Вот и все - именно таком механизм "подорожания" и "инфляции" о котором я твержу уже 5-й год - "подорожание", когда одни продолжают продавать по ценам курса 8 , а другие тут же рядом надувают щеки и продают то же самое по курсу 28. И такая ситуация справедлива для многих других категорий продуктов. А потом отоварив "легковерных" ПА 25 он бежит "фиксировать прибыля" в бакс. И точно также надувается валютный курс. Об этом и многом другом подробнее в профильной теме

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Surfer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1994
З нами з: 14.11.13
Подякував: 129 раз.
Подякували: 683 раз.
 
Профіль
3
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на продукти харчування в Україні досягли європейських 1, 2, 3
R2 » Вів 06 сер, 2019 07:58
26 928
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 сер, 2019 13:52
golllmax
Як змінився ринок первинної нерухомості за півроку...
R2 » Пон 29 лип, 2019 09:44
4 176
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лип, 2019 10:18
0mage0
Порошенко заробив за півроку більше півмільярда 1, 2
R2 » Суб 27 лип, 2019 23:22
16 910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лип, 2019 07:21
PSPoldman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.