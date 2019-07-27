Молочні продукти за півроку подорожчали на 4,5%

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BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
во во
смотрел как то передачу о швейцарии, там кроме всего был сюжет о владельце небольшого заводика по выпуску элитных сыров. так он, мультимиллионер, ездит на скутере стареньком. сам всё присматривает. а наши шампунь па штуке баксов в ниццах та монаках хлебать привыкли, да на яхтах прохлаждаться, подальше от коровок, земли, с пашущими там холопами.
BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
BIGor написав:Просто наши олигархи в себестоимость продукции вкладывают покупки всяких Dassault Falcon 7X и вилл в Испании по 3000 м2. А потом плачутся. Шаровая земля, шаровая раб. сила, налоги они не платят и все плачутся.
Какие олигархи в молочке? Это низкорентабельный бизнес для олигархов. Нужно быть хотя бы немного в теме, прежде чем комментировать молочку. Нет олигархов в животноводстве и производстве молочных продуктов.
Думаю что ребята, занимающиеся молочкой (молоко-масло-творог-сыр и тд) явно не самые бедные люди, нуждающиеся в гос. дотациях.
alter написав:Тобто, закупуповуючи літр молока за 4 грн вони продають його вроздріб за 25-27 грн, заробляючи лише 1 грн? Щось не те з цім бізнесом. Можливо, це казочки для податкової, а можливо, властивість деяких українських "бізнесменів" прибіднятися.
Это не сказочки для налоговой - все верно около 1 грн они зарабатывают. Я занимался калькуляцией. Уже на этапе закупки цена возрастает очень сильно. Вы думаете они от хорошей жизни закупают так дешево? Просто закупка дороже и они уже в убытке. Одна организация молоковозов (а они должны организованно собрать и привезти молоко уже рано утром) - как минимум удваивает затраты. Далеко не каждый молоковоз идет полным, качество опять же собранного продукта оставляет желать лучшего, потери, порча, и т.д. делают свое дело. Было это давненько, но я не думаю что что то изменилось с тех пор в этой отрасли.
Тут понабежали плакальщики , невпопад рассказывающие что с одной стороны ТОП-ы дескать закупают молоко по более дорогой цене, другой рассказывает нам что все таки закупают они дешево , но вынуждены удорожать "уже на моменте закупки", так как жизнь тяжелая у молочников. Бедные должны с 3-4-5 грн до 20-25 повышать. Что касается закупки ПА10 - ну не могут же они в наглую повышать с 3,5-5 грн до 26 - по которым продают в магазинах. Поэтому им нужно показать "закупку", наверняка не без отката, чтобы показать маржу не с 4 грн а уже с 10. Но это не значит что они зарабатывают меньше. Схема стара как мир.
Теперь к фактам. Значит это фото ценника сделанного летом прошлого года в крупном сетевом супермаркете Киева :
Молоко хорошего качества, хорошей жирности , молоко коровье, без растительных масел. Курс на улице на тот момент 27,5.
То есть цена в продаже порядка 1 грн дороже 4-5 гривневой закупки. Хотя по ряду сведений до сих пор многие молокопроизводители продолжают закупать молоко по ценам 2014 года 2,7-3,5 грн/литр. Допустим такие ценники видно не часто , но уровень цен 2013 года при курсе 8 , около 10 грн за литр можно и по сей день покупать регулярно.
Молоко той же жирности с эквивалентным содержанием белков, углеводов, той же калорийности что и у "топ" производителей ПА25. приведенные мной цены - тот же уровень цен что и в 2013 при курсе 8. То есть одни продают в магазинах по 10 - ценам курса 8грн/доллар - уже с обработкой, пастеризацией, развозкой в магазины, зарплатами и коммунальными платежами и с РОЗНИЧНОЙ наценкой. а другие делают вид что по этим ценам только закупают и вынужденны продавать па25, имея "1 грн на литре", и за эту "корочку хлеба" вынуждены тяжело зарабатывать себе на ламборджини и мальдивы.
Вот и все - именно таком механизм "подорожания" и "инфляции" о котором я твержу уже 5-й год - "подорожание", когда одни продолжают продавать по ценам курса 8 , а другие тут же рядом надувают щеки и продают то же самое по курсу 28. И такая ситуация справедлива для многих других категорий продуктов. А потом отоварив "легковерных" ПА 25 он бежит "фиксировать прибыля" в бакс. И точно также надувается валютный курс. Об этом и многом другом подробнее в профильной теме