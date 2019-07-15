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Німеччина стала найбільшим
торговельним партнером РФ...

Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00

Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...

Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Німеччина стала як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 млрд євро), так і найбільшим експортером в Росію (26 млрд євро).

Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00

Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.
cia
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07

  cia написав:Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.


Как и Украина собственно.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2019 11:27

Это та, которая очень сильно обеспокоена?
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:09

  p_a_l написав:Это та, которая очень сильно обеспокоена?

Злой сарказм, но не в вашу сторону.

- Это чего, спустя 5 лет, на цифрах, стали понимать, кто заинтересован в разрушении Украины? Кто есть спонсор агрессии? Или "Выгодополучатель"? Кто продаватель интересов Украины?

Список немцем не заканчивается! Но с них только начинается.(ещё в постах за 14 я называл цифру в 50 миллиардов долларов в год - товарооборота, только за счёт закрытия проекта "Украина" - РФ теряет то же порядка двух таких цифр, и это только по торговле с Германией) Законы рынка ни кто не отменял: РФ напало на Украины - а жить лучше стали немцы, чехи,...(Европа), Китай, Страны тихоокеанского содружества, США,....

А в сохранении Украины заинтересованы ТОЛЬКО этнические украинцы, честно работающие в Украине.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:27

cia
Да Вы что? Россия седьмя экономика в мире и это даже под санкциями и ничего не проиизводит?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:51

  blueiceua написав:cia
Да Вы что? Россия седьмя экономика в мире и это даже под санкциями и ничего не проиизводит?

Рейтинг економіки Россії на пряму залежить від вартості нафти.
jeugen
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