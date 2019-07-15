У 2018 році Німеччина стала як найбільшим імпортером товарів з Росії (33 млрд євро), так і найбільшим експортером в Росію (26 млрд євро).
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
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Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина стала найбільшим торговельним партнером РФ серед країн ЄС.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:00
Россия ничего не производит поэтому сформировать добавочную стоимость не может и продаёт в основном только первичное сырьё.
Додано: Сер 07 сер, 2019 11:07
Как и Украина собственно.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:27
cia
Да Вы что? Россия седьмя экономика в мире и это даже под санкциями и ничего не проиизводит?
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:51
Додано: Чет 08 сер, 2019 10:17
Природных ресурсов.
И международной торговли.
На чём построена система ВТО.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:03
Не зависит - доля всей добывающей промышленности в экономике РФ всего 1/8.
И РФ 6-я экономика в мире по ППС после КНР/США/Индии/Японии/Германии.
Насчет того, что Германия -крупнейший торговый партнер РФ - НЕ ВЕРНО,
Внешняя торговля Российской Федерации по основным странам и группам стран
(миллионов долларов США)Январь - июнь 2019 г.
ОБОРОТ
ГЕРМАНИЯ 25 181.7
НИДЕРЛАНДЫ 25 917.9
КИТАЙ 50 299.6
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 13 177.1
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