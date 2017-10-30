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Межбанк: ждать ли
"курсовой лотереи"

Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:38

Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"

Пропонуємо до обговорення:
В эту пятницу на валютном рынке возможны вроде бы взаимоисключающие вещи

Дивися повний текст Межбанк: ждать ли \"курсовой лотереи\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:38

Будет тока дешеветь)
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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