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Межбанк: ждать ли "курсовой лотереи"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:38
Пропонуємо до обговорення:
В эту пятницу на валютном рынке возможны вроде бы взаимоисключающие вещи
Дивися повний текст Межбанк: ждать ли \"курсовой лотереи\"
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R2
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 10:38
Будет тока дешеветь)
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nyv
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