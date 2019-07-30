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У Зеленського анонсували
нововведення для ФОПів

У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51

  Ratatui написав:Ну некоторые мучаются на крузаках.


У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:41

freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49

  arheops написав:freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.


Это с запасом 1 процент, я знаю несколько сотен ФОПов в силу своей работы, ни один не купил себе подъезд.
Как максимум купили себе по квартире в жирные нулевые годы.
freeze
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