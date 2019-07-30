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У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51
Ratatui написав:
Ну некоторые мучаются на крузаках.
У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
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freeze
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:41
freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.
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arheops
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49
arheops написав:freeze
1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.
Это с запасом 1 процент, я знаю несколько сотен ФОПов в силу своей работы, ни один не купил себе подъезд.
Как максимум купили себе по квартире в жирные нулевые годы.
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freeze
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:31
blueiceua написав:
нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь
IT-шники - это не торговцы, для которых, Украина - это источник денег. Для IT-шников, заробитчан и туристов, Украина - это страна, в которой они тратят деньги, а не зарабатывают. Именно поэтому, все эти категории никто не трогает и не будет трогать.
Отрежте себе ногу, чтоб 1 раз покушать. А что потом? Именно это вы предлагаете в масштабах страны.
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