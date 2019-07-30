У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів

У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:31
IT-шники - это не торговцы, для которых, Украина - это источник денег. Для IT-шников, заробитчан и туристов, Украина - это страна, в которой они тратят деньги, а не зарабатывают. Именно поэтому, все эти категории никто не трогает и не будет трогать.
Отрежте себе ногу, чтоб 1 раз покушать. А что потом? Именно это вы предлагаете в масштабах страны.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05
Трясите, трясите IT-шников. Последние кто хоть как-то еще живут в этой стране, вопреки, а не благодаря. Не дармоедов-коррупционеров и прочий "бизнес", который вообще налоги не платит, а на кайенах ездит, а людей которые вообще, в принципе, плевать хотели где работать, надо только мозг в другую страну перевезти. Знаю нескольких, которые на чемоданах почти, но еще держаися как-то. Дайте им пинок, да...
При этом налоги взиматься должны, никто не спорит, но начинать с людей которые пашут. Конечно, с них же проще...
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