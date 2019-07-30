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У Зеленського анонсували
нововведення для ФОПів

У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51

  Ratatui написав:Ну некоторые мучаются на крузаках.


У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:41

freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49

  arheops написав:freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.


Это с запасом 1 процент, я знаю несколько сотен ФОПов в силу своей работы, ни один не купил себе подъезд.
Как максимум купили себе по квартире в жирные нулевые годы.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:31

  blueiceua написав:нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь

IT-шники - это не торговцы, для которых, Украина - это источник денег. Для IT-шников, заробитчан и туристов, Украина - это страна, в которой они тратят деньги, а не зарабатывают. Именно поэтому, все эти категории никто не трогает и не будет трогать.
Отрежте себе ногу, чтоб 1 раз покушать. А что потом? Именно это вы предлагаете в масштабах страны.
safonovstanislav
 
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Трясите, трясите IT-шников. Последние кто хоть как-то еще живут в этой стране, вопреки, а не благодаря. Не дармоедов-коррупционеров и прочий "бизнес", который вообще налоги не платит, а на кайенах ездит, а людей которые вообще, в принципе, плевать хотели где работать, надо только мозг в другую страну перевезти. Знаю нескольких, которые на чемоданах почти, но еще держаися как-то. Дайте им пинок, да...
При этом налоги взиматься должны, никто не спорит, но начинать с людей которые пашут. Конечно, с них же проще...
LordEmerald
 
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