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У Зеленського анонсували
нововведення для ФОПів

У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51

  Ratatui написав:Ну некоторые мучаются на крузаках.


У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:41

freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.
arheops
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49

  arheops написав:freeze 1% это нереально дофига. Если так, то стоит трусить, да.


Это с запасом 1 процент, я знаю несколько сотен ФОПов в силу своей работы, ни один не купил себе подъезд.
Как максимум купили себе по квартире в жирные нулевые годы.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:31

  blueiceua написав:нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь

IT-шники - это не торговцы, для которых, Украина - это источник денег. Для IT-шников, заробитчан и туристов, Украина - это страна, в которой они тратят деньги, а не зарабатывают. Именно поэтому, все эти категории никто не трогает и не будет трогать.
Отрежте себе ногу, чтоб 1 раз покушать. А что потом? Именно это вы предлагаете в масштабах страны.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:15

  blueiceua написав:нужно трусить IT шников там реально можно что то вытрусить а изи торговцев на рынках вряд ли чтото вытрусишь


Расскажете как?
regantan
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05

Трясите, трясите IT-шников. Последние кто хоть как-то еще живут в этой стране, вопреки, а не благодаря. Не дармоедов-коррупционеров и прочий "бизнес", который вообще налоги не платит, а на кайенах ездит, а людей которые вообще, в принципе, плевать хотели где работать, надо только мозг в другую страну перевезти. Знаю нескольких, которые на чемоданах почти, но еще держаися как-то. Дайте им пинок, да...
При этом налоги взиматься должны, никто не спорит, но начинать с людей которые пашут. Конечно, с них же проще...
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 16:29

  freeze написав:
  Ratatui написав:Ну некоторые мучаются на крузаках.


У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.


Пойдите от обратного попробуйте купить место или контнйнер на 7м километре. Может тогда от цены места сможете понять какое бабло ходит по чёрному.

Кстати мои знакомые ФОПы чтобы не стоять по 6 месяцев в очереди за последним крузаком попокупали бэхи Х5 и Х6. Бэхи получилось с предоплатой дождаться за 3-4 месяца.

Так, что ваши знакомые это не ФОПы , а продавцы пирожков и кукурузы с чаем про меж рядов с настоящими ФОПами. :mrgreen:
Ratatui
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