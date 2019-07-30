У Зеленського анонсували нововведення для ФОПів

У вас переход в словах серьезный - от все ездят на Лексусах, до - лишь некоторые ездят на крузаках.
Поэтому слова надо подбирать тщательнее.
Я думаю, что один процент ФОПОв, и то с запасом сказал, может покупать подъезды в домах.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:51
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:49
Додано: Суб 10 сер, 2019 11:31
IT-шники - это не торговцы, для которых, Украина - это источник денег. Для IT-шников, заробитчан и туристов, Украина - это страна, в которой они тратят деньги, а не зарабатывают. Именно поэтому, все эти категории никто не трогает и не будет трогать.
Отрежте себе ногу, чтоб 1 раз покушать. А что потом? Именно это вы предлагаете в масштабах страны.
Додано: Суб 10 сер, 2019 12:15
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:05
Трясите, трясите IT-шников. Последние кто хоть как-то еще живут в этой стране, вопреки, а не благодаря. Не дармоедов-коррупционеров и прочий "бизнес", который вообще налоги не платит, а на кайенах ездит, а людей которые вообще, в принципе, плевать хотели где работать, надо только мозг в другую страну перевезти. Знаю нескольких, которые на чемоданах почти, но еще держаися как-то. Дайте им пинок, да...
При этом налоги взиматься должны, никто не спорит, но начинать с людей которые пашут. Конечно, с них же проще...
Додано: Суб 10 сер, 2019 16:29
Пойдите от обратного попробуйте купить место или контнйнер на 7м километре. Может тогда от цены места сможете понять какое бабло ходит по чёрному.
Кстати мои знакомые ФОПы чтобы не стоять по 6 месяцев в очереди за последним крузаком попокупали бэхи Х5 и Х6. Бэхи получилось с предоплатой дождаться за 3-4 месяца.
Так, что ваши знакомые это не ФОПы , а продавцы пирожков и кукурузы с чаем про меж рядов с настоящими ФОПами.
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