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Названа ставка налоговой амнистии,
которая обсуждается с МВФ

Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:25

Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ

Названа ставка налоговой амнистии, которая обсуждается с МВФ.
Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%, льготная - 5%

https://finance.liga.net/ekonomika/novo ... y-amnistii
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:26

Откашлять 9% Бене в карман со всего нажитого непосильным трудом готовы?
Аппетиты растут во время еды, 5 уже далеко не для всех.
И это добровольно. А если не пойдете и не заплатите, то заберут все и оставят бомжом!
Дяди в офшорах наскирдовали и тратят не тут, до них не добраться, да никто и пытаться не будет, Зеля ж сказал, что олигархов трогать нельзя, потому что они дают рабочие места, и, что, кто держит в манке 10 000 долларов, вынужден будет поделиться, а Гетьманцев - что чинуш эти декларации и амнистии не коснутся.
Грядет мегастрижкка!
Тем временем, тех, кто хочет спрятаться за ФОПами, тоже ждет неприятный сюрприз.
https://vesti-ua.net/novosti/ekonomika/ ... remya.html
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:29

Поголовное декларирование и 9% со всех. В 1 день решат заморозить все банковские вклады и потребуют справку о происхождениии средств, если вы не принесеье справку с налоговой, вам просто не отдадут ваши деньги? Кто в последние годы купил машину или квартиру, тоже будут вынуждены искать справки о происхождении средств под угрозой ареста имущества или гигантских штрафов? А затем могут пойти и по домам, изымая у людей все имущество?
Интересно, что в пример приводят Латвию, но нам это была лишь оплата налогового долга, с которого снимали пени и штрафы, никто не насиловал бабушек платить какие-то проценты со своих денег на смерть.
http://www.smartlatvia.lv/nalogovaja-am ... a-nedelja/
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 14:30

Обсуждаемая базовая ставка налоговой амнистии - 9%

Адже амністувати потрібно не тільки капітал, але й, скажімо, нерухомість, яка є в Україні та за кордоном, інші цінності", – додав радник Зеленського.

Называется, привет покупантам недвиги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:01

Тем временем аргентинское песо опять рухнуло сразу на 34%. Помнится, Гетьманцев приводил в пример Аргентину, где прошла "успешная налоговая амнистия".
Експерт наводить у приклад досвід Аргентини, де у 2016 році новий президент Маурісіо Макрі провів амністію капіталу
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